Documentário Pesquisadores divulgam imagens inéditas do naufrágio do Titanic; assista Vídeo mostra a primeira vez que os humanos chegaram ao local onde a embarcação afundou, no Oceano Atlântico; documentário será lançado nesta quarta-feira

Nas comemorações dos 25 anos do lançamento do filme Titanic, a Woods Hole Oceanographic Institution - WHOI (uma ONG dedicada à pesquisa, exploração e educação oceânica) divulgou imagens raras - e algumas inéditas - do naufrágio da embarcação.

O vídeo contém gravações feitas durante uma expedição realizada em julho de 1986, a primeira vez em que humanos conseguiram alcançar os destroços do cruzeiro no fundo do Oceano Atlântico.

As imagens integram um documentário de 80 minutos que a WHOI lança nesta quarta-feira. O filme narra a expedição liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard, conhecido por seu trabalho na arqueologia subaquática. Ele se tornou famoso por ter descoberto os destroços do Titanic em 1986.

O documentário detalha como Ballard coordenou a primeira "visita" que humanos fizeram aos destroços do cruzeiro que naufragou no mar gelado do Atlântico Norte em abril de 1912. Cerca de 1,5 mil pessoas morreram durante a viagem inaugural do navio, que havia partido de Southampton, na Inglaterra, com destino à cidade de Nova York.

Ballard integrava a WHOI. Uma equipe da entidade, com sede no estado americano de Massachusetts, descobriu o local do naufrágio em um trabalho feito em parceria com o Instituto Francês de Pesquisa para a Exploração do Mar (Ifremer, da sigla em francês).

Os pesquisadores chegaram ao local do naufrágio equipados com uma câmera subaquática, que fez as imagens agora divulgadas.

