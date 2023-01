A- A+

CULTURA Pesquisadores lançam Atlas sobre Pernambuco Indígena Lançado nesta sexta (27), Portal reúne cartografias e textos com informações sobre mais de uma dezena de povos indígenas no estado

Pernambuco conta com a quarta maior população indígena do país (IBGE, 2010) com mais de uma dezena de povos indígenas no estado. Com o objetivo de contribuir com os esforços de visibilização dos povos indígenas, os antropólogos e pesquisadores do Estêvão Martins Palitot e Lara Erendira de Andrade idealizaram o projeto Atlas do Pernambuco Indígena, Portal que reúne mapas e textos eobre o assunto. O conteúdo foi organizado com o intuito de alcançar um público amplo e não especializado.

O Atlas trata dos povos indígenas desde o período colonial até a contemporaneidade. É possível encontrar a leitura de documentos históricos sobre conflitos e localização de aldeamentos no período da ocupação holandesa, a exemplo de um estudo sobre a da prática do ritual da jurema; e chegando na contemporaneidade com a localização dos indígenas a partir do Censo e as atuais reivindicações de direitos territoriais em Pernambuco e no Nordeste.

“Para nós há uma simbologia muito grande em lançar o projeto neste mês, em pleno processo de retomada da normalidade democrática no país. Entendemos que pesquisa e ação caminham juntas, nossa expectativa é que com o portal possamos colaborar com uma maior visibilidade para os povos indígenas em Pernambuco, e, por consequência, em suas lutas por direitos sobre seus territórios e culturas e suas demandas por justiça e reparação histórica”, complementa a doutora em antropologia Lara Erendira, uma das realizadoras do projeto.

O site será lançado em evento nesta sexta-feira (27), a partir das 13h, no auditório do Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), com visita à exposição permanente, “Pernambuco, território e patrimônio de um povo”, e roda de conversa. O acesso ao evento é gratuito e teve o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secult, Governo de Pernambuco.

“Os mapas sempre foram instrumentos de conhecimento e de poder. Aquilo que neles aparece tem existência reconhecida. Quando se trata de povos indígenas a cartografia convencional está cheia de espaços vazios. Há um silenciamento enorme sobre a presença e as vidas indígenas. Pretendemos contribuir com a luta histórica dos povos indígenas pelo seu reconhecimento através dessa potente ferramenta que são as cartografias digitais”, destaca o professor e antropólogo Estêvão Martins Palitot (LAPA/UFPB), coordenador da pesquisa.

As atividades do lançamento serão iniciadas às 13h, quando o público poderá visitar a exposição acompanhado pelo curador, professor e antropólogo, Renato Athias. O Mepe conta com importante acervo etnográfico de povos indígenas no Brasil, destacando-se, na temática em questão, e possui uma das poucas cópias do importante Mapa Etno-histórico do Brasil e Regiões Adjacentes, de autoria de Curt Nimuendaju, datado de 1936.

Às 14h, será iniciada uma roda de debate com integrantes do projeto e convidados. A conversa contará com a participação do coordenador e da coordenadora do projeto, Estêvão Palitot e Lara Erendira de Andrade; das pesquisadoras do projeto, Polyana Medeiros e Juliana Ferreira; dos professores Edson Silva, Renato Athias, Caroline Leal (todos da UFPE), Vânia Fialho (UPE), Kelly de Oliveira (UFPB), José Augusto Laranjeiras Sampaio (UNEB); e do indígena Ziel Karapató da Associação Indígena em Contexto Urbano Karaxuwanassu (ASSICUKA) e das/os indígenas e antropólogos/as Cristiane Pankararu e Wilke Fulni-ô.

Para o lançamento, o conteúdo do Atlas está organizado em 20 postagens compostas de textos, mapas georeferenciados interativos e imagens, divididas em duas seções. Na seção Cartografias estão textos mais curtos que acompanham a leitura dos mapas, são reflexões panorâmicas e com referências a outros trabalhos para aprofundar os conhecimentos. Já a seção Artigos conta com publicações que são frutos de pesquisas mais elaboradas, realizadas pela equipe do projeto e por pesquisadores/as convidados.

Serviço

Lançamento do Atlas do Pernambuco Indígena

Data: Sexta-feira (27), a partir das 13h

Local: Auditório do Museu do Estado de Pernambuco, Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Acesso gratuito



