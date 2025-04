Pessoas mais influentes em 2025: saiba como revista Time seleciona personalidades para lista

A- A+

A revista Time revelou sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2025. Entre as figuras estão figuras proeminentes dos mundos da moda, esportes, entretenimento, música e política.

"Esta edição, correspondente ao vigésimo segundo aniversário da lista, é caracterizada por uma abordagem diversificada e pela inclusão de figuras-chave de diferentes setores que, por meio de seu trabalho e visão, estão impulsionando mudanças significativas no mundo", afirmou a publicação.

Como a revista Time escolhe sua lista?

Segundo a revista, os fundadores da Time sempre se concentraram em pessoas que estão transformando o mundo.

Portanto, "no centro do processo está um processo supervisionado por Dan Macsai e Cate Matthews, que guiam os jornalistas da TIME por um ano de debate e descoberta, falando com fontes e parceiros ao redor do mundo para reduzir gradualmente a lista para 100 pessoas", disse o veículo.

Os membros do top 100 vêm de 32 países diferentes. O mais novo deles é o nadador francês Léon Marchand, de 22 anos; enquanto o maior de todos é o ganhador do Prêmio Nobel, o maior Muhammad Yunus.

Esta lista, que começou a ser divulgada há mais de duas décadas, também inclui entrevistas com líderes empresariais, outras pessoas que lutam por justiça, igualdade e democracia, atletas, artistas, cantores e até mesmo vários chefes de estado.

"As histórias que este projeto conta mudam conforme as manchetes, então, todo mês de maio, nossa pesquisa é atualizada. A única constante que vemos a cada ano é que o esforço, a ideia ou a decisão de uma única pessoa pode mudar o mundo", disse Cate Matthews.

Este ano, como em todos os outros, a lista conta com diversos perfis; de políticos e atletas a figuras do entretenimento e líderes de tecnologia.

O editor da revista, Sam Jacobs, disse que a lista é um reflexo das "forças que estão moldando nosso mundo".

Para a capa, a Time escolheu cinco prestigiados membros da lista: o cantor e compositor irlandês Ed Sheeran; atriz e produtora, Demi Moore; o artista e empresário, Snoop Dogg; a famosa tenista, Serena Williams; e o cofundador e CEO do Google DeepMind, Demis Hassabis.

Cada um deles lidera uma das seis categorias do top 100: artistas, líderes, inovadores, titãs, ícones e pioneiros.

Neste sentido, o primeiro ramo, o dos artistas, é composto por:

Ed Sheeran.

Scarlett Johansson

Daniel Dae Kim

Kristen Bell

Adam Scott

Rashida Jones

Diego Luna

Nicole Scherzinger

Kristen Wiig

Willy Chaverría

Danielle Deadwyler

Hozier

Miranda June

Branden Jacobs-Jenkins

Mohammad Rasoulof

Annabelle Selldorf

Yoshitomo Nara

Do lado dos ícones, está o tetracampeão olímpico de Paris 2024, León Marchand. Junto com ele estão:

Demi Moore

Jalen Hurts

Adrien Brody

Gisèle Pelicot

Hiroyuki Sanada

Angeline Murimirwa

David Muir

Raquel Willis

Bobbi Brown

Antônio D. Romero

Yoshik

Amy Griffin

Fatou Baldeh

A próxima categoria, a de líderes, é uma das maiores e inclui figuras latino-americanas como María Corina Machado, Javier Milei e Claudia Sheinbaum. Outros na lista são:

Keir Starmer.

Donald Trump.

Elon Musk.

Muhammad Yunus.

Howard Lutnick.

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

JD Vance.

Reshma Kewalramani.

Friedrich Merz.

Megyn Kelly.

Lee Jae-myung.

Teresa Ribera.

Robert F. Kennedy Jr.

Andréa Vidaurre.

Duma Boko.

Russell Vought.

Noa Argamani.

Mo Abudu.

Ahmed al-Sharaa

A seção Titans, liderada por Serena Williams, acrescenta as seguintes pessoas:

Ed Bastian.

Blake Lively.

Lorne Michaels.

Simone Biles.

Doug McMillon.

Miuccia Prada.

Percival Everett.

Ted Sarandos.

Joe Rogan.

Lisa Su.

Mark Zuckerberg.

Bonnie Y. Chan.

Alex Karp.

Jonathan Greenblatt.

Stephen J. Squeri.

Por outro lado, os pioneiros lideram a lista com o CEO do Google DeepMind e estrela da capa da Time, Demis Hassabis. Entre os selecionados nesta categoria estão:

Rosa.

André Forrest.

Robert Montgomery.

Breanna Stewart e Napheesa Collier.

Robin Wall Kimmerer.

Dario Amodei.

Myles Smith.

Cordelia Bähr.

Julie Burkhart.

Liang Wenfeng.

Allison Sesso.

Tomás Cihlar.

Wesley Sundquist.

Completando o top 100 das pessoas mais influentes do mundo em 2025 estão os inovadores:

Snoop Dogg.

Nikki Glaser.

Ma Yansong.

Larry Fink.

Kwame Onwuachi.

Sandra Díaz.

Mickalene Thomas.

Jon M. Chu.

Wendy Freedman.

Josh Koskoff.

Chutatip “Nok” Suntaranon.

Cristão feliz.

Ismahane Elouafi.

Skye Perryman.

Tim Cadogan.

Ricardo Thompson.

Veja também