internet 'Pet Gala' recria looks do badalado Met Gala para cães e gatos; compare Evento em Nova York reúne animais de abrigos com pets famosos nas redes sociais

É a vez de Darla, uma cadelinha da raça Lulu da Pomerânia, brilhar no tapete vermelho. Imponente, ela veste um modelo ornado com rosas negras e parece estar à vontade diante dos fotógrafos. Darla é uma das estrelas do Pet Gala, aconteceu nesta segunda-feira (22), em Nova York. O evento reúne cães e gatos vestindo looks inspirados nos trajes usados por celebridades no badalado Met Gala, que aconteceu no início do mês.

Entre os modelos que desfilaram no Pet Gala, estão bichos que são influenciadores nas redes sociais e outros levados por abrigos e ONGs que promovem resgate de pets em situação de rua.

Veja os looks do Pet Gala e suas inspirações:

