Pet Shop Boys se apresentam no Brasil em 2026; veja data, local e ingressos
O duo britânico já trouxe o mesmo show ao País em 2023, durante o festival Primavera Sound
O duo britânico Pet Shop Boys anunciou nesta sexta-feira, 19, que virá ao Brasil em 2026. A apresentação vai ocorrer em São Paulo, no dia 3 de março, na casa de shows Suhai Music Hall. Até o momento, esta é a única data anunciada tanto para a cidade quanto para o Brasil.
Os Pet Shop Boys trarão ao País a turnê "Dreamworld: The Greatest Hits Live". O show não é inédito no Brasil, já foi apresentado em dezembro de 2023, também em São Paulo, dentro da programação do festival Primavera Sound.
Os ingressos já estão a venda e custam entre R$ 520 e R$ 850.
Serviço:
Pet Shop Boys - "Dreamworld: The Greatest Hits Live"
Quando: 3 de março de 2026, às 21h
Onde: Suhai Music Hall - Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, São Paulo
Quanto: entre R$520 e R$ 850, no site Live Pass