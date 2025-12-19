A- A+

Cultura+ Pet Shop Boys se apresentam no Brasil em 2026; veja data, local e ingressos O duo britânico já trouxe o mesmo show ao País em 2023, durante o festival Primavera Sound

O duo britânico Pet Shop Boys anunciou nesta sexta-feira, 19, que virá ao Brasil em 2026. A apresentação vai ocorrer em São Paulo, no dia 3 de março, na casa de shows Suhai Music Hall. Até o momento, esta é a única data anunciada tanto para a cidade quanto para o Brasil.

Os Pet Shop Boys trarão ao País a turnê "Dreamworld: The Greatest Hits Live". O show não é inédito no Brasil, já foi apresentado em dezembro de 2023, também em São Paulo, dentro da programação do festival Primavera Sound.

Os ingressos já estão a venda e custam entre R$ 520 e R$ 850.

Serviço:

Pet Shop Boys - "Dreamworld: The Greatest Hits Live"

Quando: 3 de março de 2026, às 21h

Onde: Suhai Music Hall - Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, São Paulo

Quanto: entre R$520 e R$ 850, no site Live Pass

Veja também