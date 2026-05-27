Clássico "Peter Pan" tem história contada em musical inédito no Recife
Espetáculo, no Teatro Luiz Mendonça, no D. Lindu, será apresentado nesta sexta (29), sábado (30) e domingo (31)
Um dos clássicos infantis mais celebrados pelos pequenos, e também pelos grandinhos, Peter Pan, terá sua história contada em um musical com estreia no Recife nesta sexta (29), sábado (30) e domingo (31), no Teatro Luiz Mendonça, Parque D. Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.
Sob licença da Broadway pela Musical Theatre International de Peter Pan JR., a montagem será apresentada pelo elenco do Centro de Artes Grupo Vida em parceria com o Broadway Junior (MTI Shows).
O elenco
Com crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos cantando, tocando e sapateando no palco, o musical traz de volta a Terra do Nunca e as aventuras de Peter Pan, o menino que não quer crescer.
Sob direção de Rita Vieira, idealizadora do Grupo Vida, o espetáculo tem também a assinatuta do diretor artístico recifense Alexandre Guimaraes - ator, produtor, diretor e encenador teatral, premiado no Cine PE, no Prêmio Cenym de Teatro Nacional e no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos.
"Peter Pan Jr. é uma ferramenta pedagógica rica, com conexões para disciplinas como Português, Literatura, Filosofia, Artes e Educação Física. Uma experiência cultural 'ao vivo' que desenvolve foco, sensibilidade e repertório nos alunos", discorre Rita.
A propósito, nesta sexta-feira (29) será aberta uma sessão no período da manhã, voltada às escolas.
SERVIÇO
Musical "Peter Pan JR"
Quando: Sexta-feira (29), às 19h, Sábado (30) e Domingo (31) às 17h
Ingressos a partir de R$ 70 no site do teatro
Informações: @grupovidarecife