Qua, 27 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUSICAL

Clássico "Peter Pan" tem história contada em musical inédito no Recife

Espetáculo, no Teatro Luiz Mendonça, no D. Lindu, será apresentado nesta sexta (29), sábado (30) e domingo (31)

Reportar Erro
Musical será apresentado nesta sexta (29), sábado (30) e domingo (31) no Luiz MendonçaMusical será apresentado nesta sexta (29), sábado (30) e domingo (31) no Luiz Mendonça - Foto: Assessoria/Divulgação

Um dos clássicos infantis mais celebrados pelos pequenos, e também pelos grandinhos, Peter Pan, terá sua história contada em um musical com estreia no Recife nesta sexta (29), sábado (30) e domingo (31), no Teatro Luiz Mendonça, Parque D. Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Sob licença da Broadway pela Musical Theatre International de Peter Pan JR., a montagem será apresentada pelo elenco do Centro de Artes Grupo Vida em parceria com o Broadway Junior (MTI Shows).

O elenco
Com crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos cantando, tocando e sapateando no palco, o musical traz de volta a Terra do Nunca e as aventuras de Peter Pan, o menino que não quer crescer.

Sob direção de Rita Vieira, idealizadora do Grupo Vida, o espetáculo tem também a assinatuta do diretor artístico recifense Alexandre Guimaraes - ator, produtor, diretor e encenador teatral, premiado no Cine PE, no Prêmio Cenym de Teatro Nacional e no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos.
 

"Peter Pan Jr. é uma ferramenta pedagógica rica, com conexões para disciplinas como Português, Literatura, Filosofia, Artes e Educação Física. Uma experiência cultural 'ao vivo' que desenvolve foco, sensibilidade e repertório nos alunos",  discorre Rita.

A propósito, nesta sexta-feira (29) será aberta uma sessão no período da manhã, voltada às escolas.

SERVIÇO
Musical "Peter Pan JR"
Quando: Sexta-feira (29), às 19h, Sábado (30) e Domingo (31) às 17h
Ingressos a partir de R$ 70 no site do teatro 
Informações: @grupovidarecife

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter