Petrolina: São João terá Leo Santana, Jorge e Mateus, Alok, João Gomes; confira a programação

A- A+

A Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, divulgou, nesta segunda-feira (24), a programação do São João da Cidade com mais de 100 atrações no total.

As apresentações no palco principal, montado no polo Ana das Carrancas, começam no dia 13 de junho e seguem até o dia 23.

Foram anunciadas atrações que simbolizam a cultura nordestina, como Dorgival Dantas, João Gomes, Tarcisio do Acordeon e o Grande Encontro, mas a multiplicidade de sons do País também estarão presentes com Gusttavo Lima, Safadão, Léo Santana, Jorge e Mateus, Menos é Mais, Luan Santana, Natanzinho Lima, Nattan, Alok e Claudia Leite.

Apesar dos nove dias de festa tradicional, o ciclo junino da cidade começa a ser celebrado ainda em abril.

De 25 a 27 de abril, acontece a tradicional Exporajada, em seguida Vaquejada e o projeto ‘Para Sempre São João’, uma novidade anunciada pelo prefeito Simão Durando que busca resgatar e preservar as tradições nordestinas.

Prefeito de Petrolina, Simão Durando, ao lado de Marcinho Sensação, uma das atrações do São João de Petrolina em 2025 - Prefeitura de Petrolina

As festividades reúnem também os concursos de quadrilhas, a tradicional Jecana, o Concerto Junino da Filarmônica, o Festival de Sanfoneiros e o forró do vovô que segue para sua segunda edição. Haverá também a estreia do forró da acessibilidade.

A programação inclui ainda a Festa de Santo Antônio, a Corrida dos Namorados e a Missa do Vaqueiro, além do São João na Praça, que manterá viva a essência da festa na Praça da Sementeira.

Segundo a prefeitura de Petrolina, o ciclo junino deve movimentar cerca de R$ 320 milhões na economia da cidade.

“O São João de Petrolina não é apenas uma festa, é uma tradição que fortalece nossa identidade, gera oportunidades e movimenta nossa economia”, afirmou o prefeito Simão Durando durante o lançamento da programação.

O impacto econômico do evento também se reflete no turismo. A cidade espera receber turistas de mais de 150 municípios, com lotação máxima nos hotéis e um fluxo estimado de 40 mil passageiros desembarcando no aeroporto da cidade durante o período junino.

Além disso, setores como gastronomia, transporte, artesanato, vestuário e estética devem ser beneficiados. A expectativa é de gerar aproximadamente 17 mil empregos diretos e indiretos.

Programação do polo Ana das Carrancas

13 de Junho • Sexta-Feira

Leonardo

Bell Marques

Pablo

Iguinho & Lulinha

arcynho Sensação

Taty Girl

14 de Junho • Sábado

Simone Mendes

À Vontade (Zezo | Luan Estilizado | Raí Saia Rodada)

Seu Desejo

Tayrone

Manu Batidão

Elisson Castro

15 de Junho • Domingo

O Grande Encontro (Alceu Valença | Elba Ramalho | Geraldo Azevedo)

Eduardo Costa

Desejo de Menina

Fabinho Testado

Guilherme Dantas

Fabiana Santiago

18 de Junho • Quarta-Feira

Zezé de Camargo e Luciano

Matheus e Kauan

Leo Santana

Tarcísio do Acordeon

orgival Dantas

Nuzio Medeiros

19 de Junho • Quinta-Feira

Wesley Safadão

Henry Freitas

Natanzinho Lima

Murilo Huff

Eric Land

Heitor Costa

20 de Junho • Sexta-Feira

Nattan + Menos é Mais

Léo Foguete

Felipe Amorim

Zé Vaqueiro

Ana Costa

21 de Junho • Sábado

Gusttavo Lima

Xand Avião

Alok

João Gomes

Jonas Esticado

Arthurzinho

22 de Junho • Domingo

Luan Santana

Bruno & Marrone

Mari Fernandez

Calcinha Preta

Ávine Vinny

Bruno & Denner

23 de Junho • Segunda-Feira

Jorge & Mateus

Zé Neto & Cristiano

Lauana Prado

Claudia Leitte

Vitor Fernandes

Pedro Cavalcanti

Eventos do ciclo junino 2025

25 a 27 de abril: Exporajada

16 e 17 de maio: Para sempre São João

27 de maio a 1° de junho: Vaquejada

6 de junho: Concurso de quadrilhas infantil

7 de junho: Concurso de quadrilhas adulto

07 e 08 de junho: Jecana

9 de junho: Concerto junino com a Philarmonica

10 de junho: Concurso de Sanfoneiros

11 de junho: Festival de Violeiros

13 de junho: Festa de Santo Antônio

14 de junho: Corrida dos Namorados

13 a 23 de junho: São João no Pátio Ana das Carrancas

16 de junho: Forró do vovô

17 de junho: Forró da acessibilidade

13, 14, 19, 20 e 21, 26, 27, 28, 29 de junho: São João na Praça

28 de junho: Forró da Espora

29 de junho: Missa do Vaqueiro

Veja também