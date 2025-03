Petronio Cunha e Antonio Paes assinam a exposição "Recortes Gráficos" na Arte Plural Galeria

A- A+

Pai e filho, os artistas visuais Petronio Cunha e Antonio Paes dividem a exposição “Recortes Gráficos”. Ficará em cartaz na Arte Plural Galeria (APG), com abertura ao público nesta quarta-feira (19).

Na mostra, o público poderá conferir 40 trabalhos de Petronio. Com mais de meio século de carreira, o arquiteto paraibano produziu materiais gráficos icônicos, como camisas do bloco carnavalesco Eu Acho é Pouco, além de marcas e cartazes para o Carnaval de Olinda.

Primeira exposição de Petronio em uma galeria do Recife, “Recortes Gráficos” traz colagens, painéis em azulejos, esculturas e outras experimentações feitas pelo artista. A pesquisadora Joana D’Arc Lima assina a curadoria.

“O gosto dele pela composição por fragmentos, digo o modus operandi do corte e do recorte e dos murais compostos por peças de azulejos, somando a isso, sobretudo o uso de uma paleta de cor, por vezes imposta pelo material selecionado, moveu sua poética e sua obra para lugares experimentais talvez únicos”, aponta a curadora.

Além de ser um reconhecimento ao legado de Petronio, a exposição é uma chance de mostra a profunda ligação artística entre ele e o filho. Antonio, que desde criança tem contato com as artes, apresenta trabalhos como desenhos, recortes e impressões utilizando a técnica do “pochoir”, semelhante ao estêncil.

“O jovem artista foi se formando e produzindo trabalhos que dialogam com os de Petronio Cunha, contudo sua pesquisa acompanha referências da cultura visual interdisciplinar: da música, sobretudo o jazz, da gravura e da ilustração, passando pela organicidade da paisagem natural: rizomas, folhas, arbustos”, pontua Joana D’Arc.

Essa conexão entre pai e filho se materializa na presença de esculturas feitas em arame por eles. A exposição terá ainda um espaço ritualístico, com originais de cadernos de desenho de Petronio, mostrando seu processo criativo.

Serviço:

Exposição “Recortes Gráficos”, com obras dos artistas visuais Petronio Cunha e Antonio Paes

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Recife Antigo)

Quando: aberta ao público a partir desta quarta-feira (19); visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Instagram: @arte_plural_galeria



