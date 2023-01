A- A+

Música Petrúcio Amorim comemora aniversário com forró na Casa da Matuta O cantor pernambucano Renato Sertos fará o show de abertura do evento

O "A Casa da Matuta", espaço de tradições e da culinária nordestina, localizada em Jardim São Paulo, no Recife, será palco, no próximo dia 14 de jeneiro, do '1º Forró do Ano', trazendo o poeta Petrúcio Amorim e o cantor Renato Sertos, em uma noite onde o arrasta-pé no meio do salão.

Petrúcio, aniversariante do mês de janeiro, comemora seu aniversário com o que ele melhor sabe fazer: cantar. Compositor de 'Cidade Grande' e 'Eu Sou o Forró', o prometido é música boa para os apreciadores e adoradores do forró tradicional.



"2023 será um ano de renovação, não só pra mim, mas para todos que confiam... E nada melhor que começar com música!", diz o artista.

O cantor pernambucano Renato Sertos fará o show de abertura do evento, e também promete muita festa para este início de ano. Os ingressos e reservas podem ser adquiridos diretamente pelo WhatsApp 81 99970-0674.

Serviço



1º Forró do ano



Atrações: Petrúcio Amorim e Renato Sertos;

Dia: 14/01/2023;

Local: A Casa da Matuta - Rua Nossa Senhora de Fátima, 255, Jardim São Paulo. Recife-PE;

Ingressos: R$ 35,00 individual | Mesa para até 6 pessoas: R$ 200,00

Informações: 99970-0674

