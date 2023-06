Petrúcio Amorim e Damião Mota se apresentam no Shopping Tacaruna; saiba mais

A- A+

Nesta semana de São João, o Shopping Tacaruna realiza dois shows de forró gratuitos. Na noite desta quarta-feira (21), Petrúcio Amorim garante animação a partir das 19h no espaço rooftop, com repertório trazendo sucessos conhecidos do grande público, como “Meu Cenário”, “Parte da minha vida”, “Cidade Grande” e “Tareco e Mariola”. A apresentação é limitada à capacidade do local.

No dia 28 de junho, a festa ficará por conta de Maciel Melo, também no mesmo espaço.

Já naquinta-feira (22), será a vez do sanfoneiro e cantor Damião Mota apresentar o show “Forró à Fole”, dentro da programação mensal do Taca Mais Música, projeto que leva shows de qualidade todas as quintas-feiras, às 19h, à área gourmet no térreo do Shopping Tacaruna. Além de forró, Damião Mota também fará um vasto passeio pela cultura nordestina e brasileira, com uma apresentação diversificada, que inclui samba, frevo, maracatu e muito mais.

No dia 29, a programação de junho do Taca Mais Música termina com show de Pecinho com participação de Petrúcio Amorim.

SERVIÇO

Shows de Petrúcio Amorim e Damião Mota

Quando: Quarta e quinta-feira (21 e 22), às 19h

Onde: Shopping Tacaruna

Entrada Gratuita

Veja também

Música Banda e Orquestra Sinfônica se apresentam gratuitamente em teatros do Recife; saiba mais