Petrúcio Amorim e o espetáculo "Ilíada" estão entre os destaques da agenda cultural do Recife e RMR
Shows, teatro, exposições e cinema movimentam o fim de semana na capital pernambucana e Região Metropolitana
O clima junino segue movimentando a agenda cultural do Recife e Região Metropolitana. Entre os destaques está o "São João no Tacaruna", realizado no rooftop do Shopping Tacaruna, com show de Pecinho Amorim e participação especial de Petrúcio Amorim, nesta quinta (25), às 19h.
Já neste sábado (27), às 19h, a cena alternativa ganha espaço com a circulação “Manifexta”, projeto do duo musical Barbarize, que ocupa a Várzea com apresentações de DJ Futurista, Família Malanarquista e DJ Deliira, reunindo música, arte e experimentação em um evento gratuito.
Para os amantes das artes cênicas, o espetáculo “Ilíada”, protagonizado por Letícia Sabatella e Daniel Dantas, é uma das principais atrações da programação teatral. A montagem revisita o clássico de Homero em uma leitura contemporânea no Teatro do Parque.
Nas artes visuais, a exposição “De Lá e De Cá”, no Paço do Frevo, convida o público a refletir sobre identidade, pertencimento e memória. A agenda cultural ainda reúne diversos shows, festas, sessões de cinema e exposições espalhadas pelo Recife e Região Metropolitana. Confira a programação completa e escolha seus programas favoritos para o fim de semana.
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SHOWS E EVENTOS
"São João no Tacaruna"
Com Pecinho Amorim e participação de Petrúcio Amorim
Quando: quinta (25), às 19h
Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Entrada gratuita
Informações: @shoppingtacaruna
"Sextou do 100%", com Banda Lapada e Nathan do Arrocha
Quando: sexta (26), a partir das 18h
Onde: 100% Brasil Lounge - Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @100porcentobrasiloficial
“Brega Deluxe”
Com Ovelha Negra
Quando: sexta (26), às 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125 Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
"Arena Olinda", com Petrúcio Amorim
Quando: sábado (27), a partir das 17h
Onde: Praça do Fortim – Rua do Sol, s/n, Carmo, Olinda
Entrada gratuita
Informações: @petrucioamorim
Sambinha do Barcha edição especial Ginga
Quando: sábado (27), às 16h
Onde: Mirante do Paço – Travessa do Amorim, 75, Bairro do Recife, Recife
Atrações: Kadu Martins, Felipe Farra, Sambarrasta, Vilx, Sounds by Maul e Jota.pê
Ingressos: a partir de R$ 100 via Sympla
Informações: @barchef.nightlife
“Forró no Brilho”
Quando: sábado (27), às 21h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$25 via ShotGun
Informações: @brilhocultural
“Desande”
Quando: sábado (27), às 22h
Onde: Estelita Bar - Avenida Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos: a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @estelita.recife
“Forró de Liso”
Com Cheila & Swing do Pará e Banda É Farra
Quando: sábado (27), às 20h
Onde: Espaço Jardim Califórnia – R. Limoeiro, 19, Janga, Paulista
Ingressos: R$ 150 via Sympla
Informações: (81) 99658-1031
Circulação “Manifexta” no Recife
Quando: sábado (27), às 19h
Onde: Rua Azeredo Coutinho, 11, Várzea, Recife
Atrações: DJ Futurista, Família Malanarquista e DJ Deliira
Acesso gratuito
Informações: @barbarizeja
“Tacaruna Hallyu Experience”
Quando: sábado (27) e domingo (28), às 15h
Onde: Rooftop Shopping Tacaruna - Av. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Entrada gratuita
Informações: @shoppingtacaruna
“Arraiá do John 2026”
Com Acadêmicos do Forró e Benedito Macuca
Quando: sábado (27), às 18h
Onde: Cariri Olindense – Rua Cândida Luísa, 123, Largo do Guadalupe, Guadalupe, Olinda
Entrada gratuita com distribuição de ingressos via Sympla
Informações: @caririolindense
“Arraiá dos Pagodeiros”
Com Grupo Terra, MPB Sambar, Sid Black e Alberis Camilo
Quando: domingo (28), a partir das 14h
Onde: Clube Bela Vista – Avenida Aníbal Benévolo, 636, Água Fria, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @clubebelavistarecife
“After de São João na Casinha”
Quando: domingo (28), às 19h
Onde: Casa Bacurau - Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife
Ingressos: a partir de R$ 5 via ShotGun
Informações: @casabacurau
“Reggae de Domingo”
Com Flor de Liamba
Quando: domingo (28), às 16h20
Onde: Rua do Sol, 225, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$5 na entrada do evento
Informações: @liambareggaebar
“Recital Música em Movimento” – Lena Johnson
Quando: domingo (28), às 11h
Onde: Fundaj Derby (Sala João Cardoso Ayres) – R. Henrique Dias, 609, Derby, Recife
Entrada gratuita (vagas limitadas: 20 ingressos via Sympla e 50 ingressos distribuídos no local)
Informações: @musica.emmovimento
“Festival de Quadrilhas Juninas do Recife”
Quando: domingo (28), a partir das 18h
Onde: Sítio da Trindade – Estrada do Arraial, s/n, Casa Amarela, Recife
Acesso gratuito
Informações: @liquajur
TEATRO
“Jorge Para Sempre Verão”
Quando: quinta (25) e sexta (26), às 19h30; sábado (27), sessões às 16h30 e 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
“Ilíada”, com Letícia Sabatella e Daniel Dantas
Quando: sexta (26), às 20h, e sábado (27), às 18h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
“Ballet of Lights: A Bela Adormecida”
Quando: domingo (28), às 16h
Onde: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos: a partir de R$ 110 via Fever
Informações: @teatroriomarrecife
EXPOSIÇÃO
“De Lá e De Cá”
Quando: sexta (26), às 16h (abertura)
Onde: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Visitação: até 2 de agosto de 2026; terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h
Ingressos: a partir de R$ 5 com acesso mediante ingresso do museu; entrada gratuita às terças-feiras
Informações: @pacodofrevo
“Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias”
Quando: até 30 de junho, das 9h às 22h
Onde: Plaza Shopping (Piso L4) – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife
Entrada gratuita
Informações: @plazacasaforte
"Fake-Persona", de Jeanine Toledo
Quando: até 10 de julho
Visitação: de segunda a sexta, das 15h às 18h
Onde: Cecí Galeria (1º andar, sala 7) – Rua do Futuro, 858, Graças, Recife
Entrada gratuita
Instagram: @ceci_galeria
"Chaves: A Exposição"
Quando: até 2 de agosto
Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Visitação: terça a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no site expochaves.com.br, no app RioMar Recife e na bilheteria do local
Informações: @expo.chaves, @riomar_recife
“Vereda Interior”, do artista visual Gustavo Pimentel
Quando: até 16 de agosto
Onde: Torre malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife
Visitação: terça a sexta das 10h às 17h, sábados e domingos das 14h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @torremalakoff
CINEMA
"Supergirl"
Quando um adversário tão inesperado quanto implacável parece muito próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, não sem muita relutância, faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça.
Direção: Craig Gillespie
"Eclipse"
Cleo é uma astrônoma que passa por um período de crise. Emocionalmente fragilizada e grávida, inesperadamente recebe a visita de sua meia-irmã indígena. O encontro as conduz a uma jornada compartilhada de descobertas, despertando memórias esquecidas e fragmentadas em Cleo e revelando segredos sombrios de ambas. Nessa investigação, a convivência entre as duas permite que se construa um elo inesperado cujas consequências transformam ambas.
Direção: Djin Sganzerla
"Quinze Dias"
Os planos de férias de um adolescente inseguro são furados por uma visita inesperada: seu vizinho e crush da escola que passará duas semanas dormindo na sua casa. Os dias que prometiam paz, tranquilidade e maratonas épicas de séries acabam trazendo um turbilhão de sentimentos e questões mal resolvidas.
Direção: Daniel Lieff