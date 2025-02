Adotados no Japão, pets de Bruna Marquezine e João Guilherme podem ter "guarda compartilhada"

A- A+

Para todo e qualquer lugar onde iam Bruna Marquezine e João Guilherme — praias, sítios, casas de familiares e festas de amigos —, lá estavam os dois cachorros batizados de Chihiro e Haku, em referência aos personagens da animação japonesa "A viagem de Chihiro" (2001).

O casal de jovens atores, que acaba de anunciar o término do relacionamento, havia adotado a dupla de cães durante uma viagem romântica ao Japão, em agosto de 2024.

Com a separação entre ambos, seguidores dos influenciadores digitais passaram a especular o que acontecerá, afinal, com os bichos. Vem aí uma "guarda compartilhada" dos pets?

Bruna Marquezine já entende bem do assunto. A artista e influenciadora digital de 29 anos mantém junto ao ex-namorado Enzo Celulari a "guarda compartilhada" de uma gata que ambos adotaram juntos enquanto estavam namorando, entre 2020 e 2021.

Desde que deram um ponto final no relacionamento, os dois seguem juntos nos cuidados de Mia, a felina.

Bruna Marquezine e João Guilherme adotaram os cãezinhos Chihiro e Haku numa viagem de férias pelo Japão ao lado do casal de amigos Sasha Meneghel e João Figueiredo.

Os cachorros tinham meses de vida quando foram adquiridos pelo casal — e, de cara, já enfrentaram uma longa viagem ao Brasil para acompanhar seus "donos" de volta para casa.

Desde então, Bruna e João Guilherme andam para cima e para baixo como os bichinhos. Os dois passaram o Ano Novo — de 2024 para 2025 — numa casa luxuosa em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Pois bem, lá estavam eles com os pets. Os cachorros o acompanharam até mesmo em passeios de barco para as piscinas naturais da região.

No início deste mês, a atriz visitou a Fazenda Talismã — propriedade em Goiás mantida pelo cantor Leonardo, pai de João Guilherme — e também levou os animais.

Chihiro e Haku, aliás, conquistaram a família do sertanejo na primeira visita de Bruna Marquezine no local onde vive a família de João Guilherme.

Nas redes sociais, rumores dão conta de que o agora ex-casal dará um jeito de manter uma "guarda compartilhada" dos animais, para que ambos visitem os animais com frequência.

O que deve acontecer é que Chihiro fique na casa de Bruna, e Haku permaneça com João Guilherme.

O fato vem sendo comentado por fãs dos artistas. "Agora que Bruna Marquezine terminou com João Guilherme, o que eles vão fazer com os dois cachorros que eles adotaram juntos? Vão dividir, cada um fica com um? O que acham?", questiono um seguidor de ambos no X.

