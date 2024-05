A- A+

Famosos Pets escalados para fotografar com elenco de "Bridgerton" no Rio são "veteranos" da TV Só a vira-lata Emoji já participou de série do Globoplay, clipes de Ferrugem e Renato Aragão e uma novela das sete

A atriz Nicola Coughlan, que interpreta Penelope Featherington, e seu companheiro de set, Luke Newton, o Colin Bridgerton, estão visitando o Rio de Janeiro para divulgar a terceira temporada da série Bridgerton. O casal Polin, como os fãs apelidaram ao juntarem os nomes dos personagens, experimentou caipirinha e e fez uma sessão de fotos que divertiu os seguidores. Nela, vários cachorros aprecem com uma coleira onde está escrito o nome do personagem de Luke, o "cachorrinho" de Penélope ao longo da trama.

Participaram das fotos dois vira-latas, um yorkshire, um spitz alemão e um Jack Russel. Em entrevista ao Globo, os donos dos pets que participaram da campanha contam que a interação entre atores e animais não passou de 20 minutos, mas a preparação para recebê-los começou no dia anterior.

— Normalmente quando se grava um comercial, uma série, um filme a gente gasta umas quatro horas mais ou menos (ensaiando com o ator) — disse o adestrador Fábio Wellisch, que trabalha com animais para encenação há mais de 15 anos e é dono da vira-lata Emoji. — Mas no caso de ontem eles só tinham 20 minutos disponíveis, então tivemos que trabalhar tudo antecipado para quando chegasse na hora estivesse tudo pronto, no "gatilho" para chegarem, fazer a foto e irem embora.

Wellisch conta que começaram nos treinos às 9h da manhã e saíram 12h no sábado. No dia seguinte, chegaram às 11h e os atores às 12h30. A coordenadora da agência "Animais em Cena", que recrutou Emoji, Patrícia Rober, conta que foi necessário até contratar uma dublê para ensinar os cães a andarem com a atriz Nichola.

— Na hora que o elenco pisasse na praia, iria aglomerar pessoas e por isso teriam que aparecer rápido — disse Patrícia. — Por esse motivo, a gente ensaiou no dia anterior com uma pessoa que tinha um porte físico parecido com ela, fizemos com essa pessoa passeando com os animais, assim como fariam com ela. E, na hora da gravação, ela saiu do carro, tomou o lugar da pessoa que era parecida com ela e fez as fotos. Foi bem rápido, mas eles foram queridos com os bichinhos e as pessoas.





Demanda por animais adestrados

Patrícia conta que a produção buscava diferentes tipos de animais para as fotos, com exceção do cachorro da raça walshi corgi pembroke. Esse cachorro é conhecido por ser o preferido da monarquia britânica, especificamente da rainha Elizabeth II, que teve inúmeros animais dessa raça ao longo de sua vida. Contudo, nesse caso, o motivo principal seria para evitar "briga de elenco", já que Newton, cão da personagem principal da temporada anterior, Kate Sharma — interpretada por Simone Ashley — roubou a cena em muitos momentos da série e não veio para o Rio.

Uma cena com personagens internacionais pode parecer algo gigante, mas para os cachorros assessorados por Patrícia, assim como os de Fábio, foi só mais um dia passeando no parque. Ambos contam que têm agendas com pelo menos uma gravação por dia. O adestrador relatou que Emoji, logo após a gravação para a série, já correu para realizar uma cena em outra trama, no mesmo dia. E, mesmo tendo apenas 1 ano e 8 meses, a vira-lata tem currículo extenso e já participou de uma série do Globoplay, um clipe do cantor Ferrugem e outro de Renato Aragão, fez dois comerciais, apareceu em uma novela e em um filme.

