PHD do Gil do Vigor: relembre outros ex-BBBs "doutores" que passaram pelo reality
Programa contou com participantes que se dedicaram à area acadêmica
Durante o "Mais Você" dessa terça-feira (9), Gil do Vigor anunciou que estaria viajando para a Califórnia, nos EUA, para concluir o seu PhD em Economia, na Universidade de Davis. Quarto lugar na edição do "Big Brother Brasil 21", vencido por Juliette, o economista agradeceu o apoio de Ana Maria Braga e do público, com quem compartilhou sua jornada.
Gil, que voltará a entrar ao vivo remotamente na atração na quinta-feira, também publicou em suas redes o anel que ganhou de sua mãe, Jacira Santana, para a cerimônia de formatura. "Hoje, vou voar, minha gente, rumo a minha formatura", compartilhou o ex-BBB nos stories.
Gil do Vigor integra um seleto grupo de "doutores" do "Big Brother Brasil", com participantes que concluíram a formação acadêmica (antes ou depois de passarem pelo reality), como a cientista política Mara Telles (BBB 18), o psicólogo Vitor Hugo Castelliano (BBB 20) e o diplomata Rômulo Neves (BBB 17). Relembre alguns deles.
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Manuela Saadeh
Na segunda edição do "BBB", Manu formou com o cozinheiro Thyrso o primeiro casal sensação do programa. Após um período de fama ao sair da casa, quando chegou a posar para a revista "Playboy", Manuela Saadeh optou pelo anonimato e seguiu carreira na área acadêmica, obtendo o doutorado em Filosofia pela UFRJ, onde também concluiu o mestrado, com foco na obra de Martin Heidegger.
Mara Telles
Professora universitária e pesquisadora, Mara entrou no "BBB 18" já com carreira consolidada na academia. Doutora em Ciência Política, especializou-se em comportamento eleitoral e instituições democráticas, mantendo atuação no ensino superior e em debates públicos sobre política e eleições.
Vitor Hugo Castelliano
Vitor Hugo chegou ao reality com doutorado em Psicologia Clínica e mestrado em Filosofia. Antes da fama televisiva, desenvolveu atividades ligadas ao ensino e à pesquisa, especialmente nas áreas de psicologia e comportamento humano.
Rômulo Neves
Diplomata de carreira, Rômulo entrou na casa em um momento em que já acumulava experiência na política internacional e formação acadêmica avançada em Relações Internacionais. Seu perfil discreto e intelectual contrastava com o padrão mais comum dos participantes do reality.