A- A+

música Phil Collins atualiza estado de saúde: 'Tudo o que podia dar errado, deu errado' Phil Collins, de 75 anos, falou sobre seus problemas de saúde recentes e disse estar "totalmente recuperado" em uma rara entrevista concedida ao podcast Eras, da BBC

Phil Collins, de 75 anos, falou sobre seus problemas de saúde recentes e disse estar "totalmente recuperado" em uma rara entrevista concedida ao podcast Eras, da BBC, comandado pela jornalista Zoe Ball e que vai ao ar no dia 31 de janeiro.

"Tenho uma enfermeira morando comigo 24 horas por dia para garantir que eu tome meus medicamentos corretamente. Tive problemas com o joelho. Tudo o que podia dar errado, deu errado", desabafou o músico britânico, ex-integrante do Gênesis

Collins relembrou ainda que pegou covid-19 no hospital e seus rins começaram a falhar. "Tudo pareceu convergir ao mesmo tempo. Já fiz cinco cirurgias no joelho - agora tenho um joelho que funciona e consigo andar, embora com ajuda de muletas e tudo mais. Provavelmente eu estava bebendo demais, e meus rins estavam comprometidos", disse.

Apesar das limitações físicas, o cantor de hits como Sussudio afirmou que não pretende parar de fazer música. "Além de estar totalmente recuperado e com boa saúde, meus planos para o futuro incluem explorar novas possibilidades musicais"



Veja também