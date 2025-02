Phil Collins diz não ter mais vontade de fazer música: "Tenho estado doente"

A- A+

Em entrevista à revista inglesa “Mojo”, o cantor e compositor inglês Phil Collins disse que sua atual condição de saúde o tem impedido de fazer música.

“Eu continuo achando que deveria ir até o estúdio e ver o que acontece. Mas não estou mais com vontade”, explicou o artista de 74 anos de idade. “A questão é que tenho estado doente. Quero dizer, muito doente.”

Collins, que era cantor e baterista do grupo Genesis, deixou a bateria em 2022, depois que problemas de saúde o deixaram com dificuldade de pegar uma baqueta.

No documentário “Phil Collins: Drummer first”, que saiu em dezembro, ele falou mais sobre sua condição e como foi difícil para ele não poder tocar.

“Ainda estou meio que afundando um pouco”, disse o músico no documentário, que foi filmado em outubro de 2022. “Passei a vida inteira tocando bateria. De repente, não conseguir fazer isso é um choque”

O álbum solo mais recente de Phil Collins com material inédito, “Testify”, foi lançado em 2002. Em 2010, ele lançou “Going back”, que continha covers de clássicos da soul music.

Quando o Genesis fez uma turnê pela última, vez em 2022, Collins se apresentou em uma cadeira, e seu filho Nic, 23, assumiu da bateria (o mesmo aconteceu em 2018, em seus mais recentes shows no Brasil, da carreira solo).

Collins tocava o instrumento desde os 5 anos de idade e explicou que todos aqueles anos batendo forte “cobraram seu preço nas minhas mãos e pernas”.

“Se eu não consigo fazer o que fiz tão bem quanto fiz, prefiro relaxar e não fazer nada”, explicou ele. “Se eu acordar um dia e conseguir segurar um par de baquetas, então vou tentar. Mas sinto que usei minhas milhas aéreas.”

Embora Collins não tenha compartilhado mais detalhes sobre sua condição, uma publicação compartilhada em seu Facebook em 2017 informava que seu impedimento resultava “de uma operação nas costas que dificulta andar”.

Em 2018, quando se preparava para vir ao Brasil pela primeira vez apresentar ao vivo os hits de sua carreira solo, na turnê “Not dead yet” (“Ainda não morri”), Phil Collins falou da saúde ao GLOBO.

— Bem, eu não toco bateria e fico sentado durante todo o show. Quando ando, é com bengala. Sinto uma série de dores, mas a minha voz está melhor do que nunca. Até agora, o público não tem notado minhas dificuldades físicas. Ao menos, não tem reclamado delas. O que tenho visto é as pessoas se emocionando nos shows, o que me emociona muito também.

