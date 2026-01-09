A- A+

LITERATURA Philip Yancey, famoso autor de livros cristãos, admite traição e anuncia aposentadoria Revelação foi feita em um comunicado enviado à revista Christianity Today, publicação com a qual Yancey manteve vínculo histórico ao longo da carreira

A trajetória pública do escritor cristão Philip Yancey, marcada por livros de grande circulação e décadas de atuação jornalística, entrou em uma nova fase nesta semana. O escritor, que tem livros publicados no Brasil pela Mundo Cristão e pela editora Vida, anunciou que está se aposentando da escrita, de palestras e das redes sociais após revelar ter mantido, durante oito anos, um relacionamento extraconjugal com uma mulher casada

A revelação foi feita em um comunicado enviado à revista Christianity Today, publicação com a qual Yancey manteve vínculo histórico ao longo da carreira. Segundo ele, a decisão de tornar o caso público está relacionada à relação construída com a revista.

"Para minha grande vergonha, confesso que por oito anos me envolvi voluntariamente em um caso pecaminoso com uma mulher casada", escreveu.

No texto, o autor afirmou que sua conduta contrariou suas convicções sobre o casamento e foi incompatível com sua fé e com os temas que abordou em seus livros, acrescentando que o episódio causou "profunda dor ao marido dela e às duas famílias"

Yancey afirmou que não divulgará mais detalhes "por respeito às pessoas afetadas".

Aos 76 anos, o escritor é casado há 55 anos com Janet Yancey. No comunicado, afirmou ter confessado o ocorrido diante de Deus e de sua esposa e disse estar comprometido com um processo profissional de aconselhamento e prestação de contas.

"Fracassei moral e espiritualmente. Lamento profundamente a devastação que causei", escreveu.

Ele reconheceu ainda que suas atitudes podem decepcionar leitores que confiaram em seu trabalho e afirmou que, acima de tudo, seu pecado trouxe desonra a Deus.

Segundo Yancey, o foco agora é a reconstrução da confiança no casamento. Ao anunciar sua saída da vida pública, afirmou considerar-se desqualificado para o ministério cristão.

"Tendo me desqualificado para o ministério cristão, estou me aposentando da escrita, da fala pública e das redes sociais", declarou. Ele acrescentou que pretende dedicar os próximos anos a viver, de forma privada, aquilo que escreveu ao longo da vida

Janet Yancey também divulgou uma declaração. Ela afirmou falar a partir de um lugar de trauma e devastação, mas reiterou o compromisso assumido no casamento há mais de cinco décadas.

"Aceito e compreendo que Deus, por meio de Jesus, perdoou os pecados do mundo, inclusive os de Philip", escreveu. Ela pediu ainda que Deus lhe conceda graça para também perdoar e solicitou orações.

Trajetória e influência

Philip Yancey iniciou a carreira no jornalismo em 1971, na revista Campus Life, voltada a jovens cristãos e posteriormente incorporada ao grupo editorial da Christianity Today. Na publicação, atuou como repórter, colunista e editor colaborador, mantendo por 26 anos uma coluna fixa na contracapa

Autor de obras amplamente difundidas no meio cristão, como Maravilhosa Graça e O que há de tão surpreendente na Graça?, Yancey vendeu mais de 15 milhões de livros em todo o mundo. Seus textos abordam temas como fé, sofrimento, dor e esperança, com destaque para a reflexão sobre a graça cristã como expressão do perdão divino.

Em 2023, o escritor revelou ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson, tema sobre o qual escreveu anteriormente na Christianity Today. Apesar da condição, ele ainda mantinha compromissos públicos neste ano, alguns dos quais foram cancelados após o anúncio da aposentadoria. Suas redes sociais também foram desativadas.



Veja também