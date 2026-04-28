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famosos Phoebe de "Friends", Lisa Kudrow expõe roteiristas da série: "Havia coisas maldosas nos bastidores" Maioria masculina, eles ficavam até tarde discutindo fantasias sexuais sobre as atrizes

Lisa Kudrow, mundialmente conhecida pelo papel de Phoebe do seriado "Friends", disse recentemente que precisou suportar "coisas maldosas" dos roteiristas — a maioria homem — da famosa produção. Ela relembrou, em entrevista ao jornal Times of London, os dez anos de trabalho, de 1994 a 2004.

"Definitivamente havia coisas maldosas acontecendo nos bastidores", disse a atriz. "Não esqueça que estávamos gravando na frente de uma plateia ao vivo de 400 pessoas, e se você errasse uma das falas desses roteiristas ou se ela não tivesse a resposta perfeita, eles podiam dizer algo como: 'Será que a vadia não sabe ler? Ela nem está tentando. Ela f**** com a minha frase'."

Ela também falou que na sala de roteiristas, muitos deles ficavam até tarde discutindo "fantasias sexuais com Jennifer (Aniston, a Rachel) e Courtney (Cox, a Monica)".

No entanto, ela disse que a maior parte do mau comportamento acontecia a portas fechadas.

"Ah, podia ser brutal, mas esses caras, e eram majoritariamente homens ali, ficavam sentados até as 3 da manhã tentando escrever o programa, então minha atitude era: 'Digam o que quiserem sobre mim pelas costas, porque aí não importa'", disse ela.

O comportamento da equipe de roteiristas de "Friends" foi exposto pela primeira vez no início dos anos 2000, por Amaani Lyle, que trabalhou no programa em 1999. Ela moveu um processo contra a Warner Bros. Television pela conduta dos colegas no sala, alegando que eles frequentemente faziam comentários sexuais e racistas e que, como assistente de roteiro, ela era forçada a tomar notas de tudo o que era dito na sala. O caso chegou à Suprema Corte, que decidiu contra Lyle após determinar que tal comportamento era parte do ambiente de trabalho.

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