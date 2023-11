Pianista Guilherme Calado lança "Trajetos", seu primeiro EP, unindo jazz e ritmos nordestinos

A- A+

O pianista e compositor Guilherme Calado lança, nesta segunda-feira (20), nas principais plataformas de música, “Trajetos”, seu primeiro EP. Em sua estreia, o músico estabelece diálogos entre o jazz contemporâneo e a música brasileira.

A gravação conta com cinco faixas, que recebem influência de ritmos nordestinos, como baião e maracatu. O lançamento contará com um show, no dia 30, no Casbah, em Olinda, com ingressos pelo valor que o público desejar contribuir.

Um dos destaques do EP é “Dal”, música feita em homenagem à avó de Guilherme. Essa é a única canção do trabalho que recebe vocal. A cantora pernambucana Vitória Cavalcanti foi a escolhida para dar voz à composição.



Com masterização e mixagem de Vinicius Aquino, “Trajetos” foi gravado com todos os músicos tocando ao vivo, simultaneamente, no estúdio. Guilherme foi acompanhado por uma banda base formada por Filipe de Lima, no baixo elétrico, e Silva Barros, na bateria.

Outros nomes, como o contrabaixista Jorge Soares, o trompetista Fabinho Costa, a cantora Victória Cavalcanti e o multi-instrumentista Henrique Albino participam de algumas canções do álbum. A direção artística do projeto é assinada por Albino.

