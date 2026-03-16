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MÚSICA Piano de Lennon é vendido por R$ 17 milhões e se torna o objeto mais caro dos Beatles já leiloado Instrumento vitoriano usado na criação de músicas do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band supera expectativas durante disputa entre colecionadores

O piano vertical utilizado por John Lennon na composição de algumas das canções mais emblemáticas dos The Beatles foi arrematado por US$ 3,247 milhões, cerca de R$ 17 milhões, em um leilão realizado em Nova York pela Christie's.



O valor superou amplamente a estimativa inicial, que variava entre US$ 400 mil e US$ 600 mil, e transformou o instrumento no objeto mais caro da história da banda já vendido em leilão.

O piano vitoriano “Cottage Upright”, da fabricante Broadwood, foi usado por Lennon para compor faixas icônicas do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), incluindo Lucy in the Sky with Diamonds, A Day in the Life e Being for the Benefit of Mr. Kite!.



De acordo com a casa de leilões, o instrumento também esteve presente em gravações de sucessos anteriores do grupo, como She Loves You, I Want to Hold Your Hand e Can't Buy Me Love, do álbum With The Beatles.

Confira:



Itens históricos da banda

O piano fez parte do leilão “Jim Irsay Collection: Hall of Fame”, que reuniu uma série de objetos ligados à música, ao cinema e ao esporte. Entre os itens associados aos Beatles, destacou-se também a primeira bateria Ludwig de três peças usada por Ringo Starr nos primeiros anos da banda, em apresentações ao vivo e sessões de estúdio entre 1963 e 1964. O instrumento foi vendido por quase US$ 2,4 milhões, cerca de R$ 12,7 milhões.

Outro destaque foi a pele de bateria com o logotipo do grupo, pertencente ao segundo kit Ludwig do baterista, que alcançou cerca de US$ 2,9 milhões (R$ 15,4 milhões). O item foi utilizado durante a histórica apresentação da banda no programa de Ed Sullivan, em fevereiro de 1964, quando o quarteto britânico consolidava sua fama internacional.





O leilão também incluiu peças associadas a grandes nomes da música, como Elton John, James Brown, Kurt Cobain, Prince, Jim Morrison, Eric Clapton, Miles Davis, David Gilmour, John Coltrane e Janis Joplin, além da famosa bola “Wilson” do filme Cast Away, estrelado por Tom Hanks, e itens ligados ao boxeador Muhammad Ali.

Entre os recordes registrados em eventos do gênero, destaca-se ainda a venda da guitarra “Black Strat”, utilizada por David Gilmour, do Pink Floyd, que atingiu cerca de US$ 13,8 milhões (R$ 73,4 milhões) e se tornou a guitarra mais cara já vendida em leilão. O instrumento foi usado em álbuns clássicos da banda, como The Wall, The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here.

Ao comentar o resultado do leilão, o presidente da Christie's, Julien Pradels, afirmou que a sequência de vendas recordes marcou um momento histórico para o mercado de memorabilia musical. Segundo ele, “lote após lote, parecia que estávamos fazendo história”.

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