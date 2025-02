Pielonefrite: entenda o que é a doença que fez Adriane Galisteu a passar por cirurgia de emergência

A- A+

A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou com seus seguidores nesta terça-feira (11) que passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um cálculo renal na uretra após ser diagnosticada com pielonefrite, uma infecção bacteriana que afeta os rins.

“Eu tive uma pielonefrite, que é uma infecção urinária alta. A infecção urinária cistite é aquela em que você faz xixi com ardência e sente uma dorzinha. Eu não tive cistite, eu tive febre, que é uma infecção urinária alta, com um tal de uma pedrinha, um cálculo renal que já estava no canal da uretra. Ele impedia o xixi de passar. Basicamente, eu tive isso, mas não tive dor", contou em uma publicação.





O que é a pielonefrite?

A pielonefrite é uma infecção bacteriana que ocorre quando uma bactéria do trato urinário afeta os rins. De acordo com o Manual MSD, ela pode ser causada por uma obstrução do fluxo de urina, por um cálculo renal ou um aumento da próstata.

Sintomas da pielonefrite

Os sintomas mais comuns da condição são:

Calafrios;

Febre;

Dor nas costas;

Náusea; e

Vômito.

Ela pode ser mais grave em pessoas com diabetes ou com um sistema imunológico debilitado.

