Pierre Deny, ator da série 'Emily em Paris', morre aos 69 anos
O ator esteve presente nas temporads 3 e 4 da série da Netflix interpretando o empresário daemoda Louis de Léon, CEO da companhia de luxo JVMA
O ator francês Pierre Deny, que encenou Louis de Léon em "Emily em Paris", morreu nesta segunda-feira (25) após complicações decorrentes de um quadro de esclerose lateral amiotrófica (ELA). A notícia da morte do artista foi confirmada pela família.
Um comunicado confirmando a morte do ator foi postado pelas filhas de Pierre nas redes sociais. "É com profunda emoção que anunciamos o falecimento de Pierre Deny, ocorrido nesta segunda-feira após um caso súbito e severo de ELA", diz a nota obtida pelo Daily Mail.
Entre as homenagens oferecidas ao ator, está a da cantora e atriz franco-búlgara Sylvie Vartan, que escreveu sobre ele nas redes sociais. "Acabei de saber, com grande tristeza, da morte de Pierre Deny. Compartilhei momentos maravilhosos com ele no palco, na peça de Isabelle Mergault", escreveu.
Pierre Deny também atuou na televisão francesa, no papel de “Renaud”, na novela "Demain nous appartient".