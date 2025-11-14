A- A+

Streaming Pimenta Neves, Gil Rugai, Lindemberg Alves: Autor de "Tremembé" fala sobre 2ª temporada "Nossa intenção era deixar esse final em aberto para o debate continuar. É difícil botar um ponto final numa história em que os personagens são reais e estão vivos", declarou Ullisses Campbell

O sucesso da série Tremembé, do Prime Video, trouxe dinâmicas interessantes sobre a convivência no Presídio dos Famosos. Apesar da continuação não ter sido confirmada, o autor da série, Ullisses Campbell, deu alguns spoilers dos enredos que podem ser explorados na sequência.

"A gente guardou alguns personagens para caso haja uma continuação, mas não tem nada certo", disse, ao site Metrópoles. O autor também expressou seu desejo por uma sequência: "O que eu tenho de concreto agora é que não temos confirmação de uma segunda temporada. Se tu me perguntar se eu quero que tenha, eu vou responder: 'quero'. Mas quem decide não sou eu."

Ullisses ressaltou alguns nomes que apareceram na série: "Eu observo que tem muitos personagens plantados lá, personagens importantes. As pessoas já perceberam isso: tem o Pimenta Neves, tem o Gil Rugai… O Lindemberg está lá também. Essas pessoas estão ali."

O jornalista Pimenta Neves ficou conhecido por ter assassinado a namorada Sandra Gomide em 2000. Gil Rugai também foi um caso famoso de 2004: ele assassinou seu pai, Luiz Carlos Rugai, e sua madrasta, Alessandra de Fátima Troitino. Entre os citados, o mais recente é o caso de Lindemberg Alves, sequestrador e assassino de Eloá Pimentel. O crime ocorreu em 2008 e também ganhou um documentário próprio, Caso Eloá: Refém ao Vivo, que estreou nessa quarta-feira, 12, na Netflix.

"Nossa intenção era deixar esse final em aberto para o debate continuar. É difícil botar um ponto final numa história em que os personagens são reais e estão vivos. Essa história não tem ponto final", completou o autor.

A primeira temporada da série é baseada em dois livros de Ullisses: Suzane: assassina e manipuladora e Elize Matsunaga: a mulher que esquartejou o marido. Além destes, o autor tem outras obras sobre o presídio, em que destrincha outros casos criminais famosos e anônimos.





