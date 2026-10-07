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SHOW Pink Floyd Symphonic: com orquestra ao vivo, apresentação será nesta sexta (9) no Teatro Guararapes Show, da turnê comemorativa de 2026 da ATOM, passa por repertório vasto fase psicodélica dos anos de 1960

Com orquestra ao vivo, o espetáculo "Pink Floyd Symphonic" é atração desta sexta-feira (9) no Teatro Guararapes, que recebe edição especial do show celebrativo aos dez anos de trajetória do grupo.



No palco, ATOM Pink Floyd apresenta repertório que percorre fase psicodélica dos anos de 1960, a partir de álbuns como "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" e "Animals".



Músicas do período posterior à saída de Roger Watres também integram a programação do show, que vai contemplar o público também com projeções, iluminação e cenografia.

No palco, além de Helinho Guimarães nos vocais, violão e guitarra, Pedro Estrela assume o piano, teclados e sintetizadores.







Paulo Victor fica à frente da bateria, Renato Valente, no baixo e Rodrigo D’Angelo, nos vocais, violão e guitarra.



Já Fabiano Zan tem como companhoa o saxofone, e as backing vocals Mariana Roque, Thaís Coimbra e Raquel Carneiro completam o 'elenco' do show, que terá regência do maestro Dhouglas Umabel e arranjos do maestro Túlio Mourão.

A apresentação faz parte da turnê comemorativa de 2026 da ATOM, que percorre diferentes cidades brasileiras. SERVIÇO

"Pink Floyd Symphonic"

Quando: sexta-feira (9),

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda)

A partir de R$ 80 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400



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