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'Pinta de galã': quem é o ator visto com Shakira em suposto date com jantar reservado

Rumores de affair ganharam força após artistas serem fotografados deixando um restaurante em Los Angeles

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Manuel Garcia-Rulfo e ShakiraManuel Garcia-Rulfo e Shakira - Foto: Reprodução / Instagram

Shakira está amando novamente? Ainda não há uma confirmação oficial, mas ao que parece, pelo menos um affair, a estrela latina estaria vivendo. Os rumores aumentaram depois que ela foi vista na companhia do ator mexicano Manuel Garcia-Rulfo, em um clima bastante descontraído. Os dois foram fotografados deixando um jantar em Los Angeles, nos Estados Unidos, e seguiram juntos no mesmo carro na última segunda-feira (15).

Aos 45 anos, Manuel Garcia-Rulfo é um nome conhecido do público por interpretar o advogado Mickey Haller na série “O poder e a lei” (2022). O ator costuma ser alçado ao título de galã pelo público, mas em suas mídias sociais prefere manter um pouco o seu jeito reservado, publicando poucas fotos de si mesmo e mais de paisagens.

Nascido em Guadalajara, no México, ele iniciou a carreira artística após estudar atuação nos Estados Unidos. Antes de alcançar projeção internacional, participou de produções mexicanas e, posteriormente, ganhou espaço também em Hollywood.

Ao longo da trajetória, o ator integrou o elenco de filmes como “Sete homens e um destino” (2016), “Assassinato no Expresso do Oriente” (2017) e “Cake - Uma razão para viver” (2014). Mais recentemente, ele ainda esteve no elenco de “Jurassic World: Recomeço” (2025).

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Relacionamento de Shakira

Desde o fim do casamento com o jogador Gerard Piqué, a loba não confirmou viver relacionamento com nenhuma outra pessoa. O ex-casal havia se conhecido durante a Copa do Mundo de 2010 (quando ele atuava pela seleção espanhola) e construíram uma família, tendo dois filhos juntos: Milan e Sasha. Durante anos, os dois foram um dos casais mais midiáticos do universo das celebridades.


Em junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram a separação após 11 anos de matrimônio. A cantora entrou com pedido de divórcio depois de descobrir que vinha sendo traída pelo então marido, dentro de casa. Ao longo de algumas semanas, a estrela pop notou que uma geleia que o jogador jamais comia passou a ser consumida em sua ausência. Era o ingrediente preferido de Clara Chía Martí, estudante de 23 anos e amante do jogador. Em meio à polêmica separação, Shakira transformou a dor pessoal em música. E faturou pelo menos R$ 162 milhões com isso.

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