A- A+

Famosos 'Pinta de galã': quem é o ator visto com Shakira em suposto date com jantar reservado Rumores de affair ganharam força após artistas serem fotografados deixando um restaurante em Los Angeles

Shakira está amando novamente? Ainda não há uma confirmação oficial, mas ao que parece, pelo menos um affair, a estrela latina estaria vivendo. Os rumores aumentaram depois que ela foi vista na companhia do ator mexicano Manuel Garcia-Rulfo, em um clima bastante descontraído. Os dois foram fotografados deixando um jantar em Los Angeles, nos Estados Unidos, e seguiram juntos no mesmo carro na última segunda-feira (15).

Aos 45 anos, Manuel Garcia-Rulfo é um nome conhecido do público por interpretar o advogado Mickey Haller na série “O poder e a lei” (2022). O ator costuma ser alçado ao título de galã pelo público, mas em suas mídias sociais prefere manter um pouco o seu jeito reservado, publicando poucas fotos de si mesmo e mais de paisagens.

Nascido em Guadalajara, no México, ele iniciou a carreira artística após estudar atuação nos Estados Unidos. Antes de alcançar projeção internacional, participou de produções mexicanas e, posteriormente, ganhou espaço também em Hollywood.

Ao longo da trajetória, o ator integrou o elenco de filmes como “Sete homens e um destino” (2016), “Assassinato no Expresso do Oriente” (2017) e “Cake - Uma razão para viver” (2014). Mais recentemente, ele ainda esteve no elenco de “Jurassic World: Recomeço” (2025).

Relacionamento de Shakira

Desde o fim do casamento com o jogador Gerard Piqué, a loba não confirmou viver relacionamento com nenhuma outra pessoa. O ex-casal havia se conhecido durante a Copa do Mundo de 2010 (quando ele atuava pela seleção espanhola) e construíram uma família, tendo dois filhos juntos: Milan e Sasha. Durante anos, os dois foram um dos casais mais midiáticos do universo das celebridades.



Em junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram a separação após 11 anos de matrimônio. A cantora entrou com pedido de divórcio depois de descobrir que vinha sendo traída pelo então marido, dentro de casa. Ao longo de algumas semanas, a estrela pop notou que uma geleia que o jogador jamais comia passou a ser consumida em sua ausência. Era o ingrediente preferido de Clara Chía Martí, estudante de 23 anos e amante do jogador. Em meio à polêmica separação, Shakira transformou a dor pessoal em música. E faturou pelo menos R$ 162 milhões com isso.

Veja também