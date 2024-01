Pintura de David Hockney vai a leilão por quase R$ 100 milhões após 40 anos sem ser vista em público

A- A+

Uma pintura do artista britânico David Hockney vai a leilão no dia 7 de março por um preço estimado de quase R$ 100 milhões após mais de 40 anos sem ser vista em público. A obra do pintor de 86 anos, chamada "Califórnia", estava em uma coleção privada desde 1968, e foi exibida pela última vez em 1979.

Pintado por Hockney em 1965 após uma visita a Los Angeles, o quadro mostra duas pessoas nuas flutuando sob boias em uma piscina. Ele será levado em uma turnê de exibição por Paris e Nova York antes de ser disponibilizado para venda em Londres, na "20th/21st Century: London Evening Sale", que ocorrerá na casa de leilões Christie.

A especialista em arte contemporânea pós-guerra Tessa Lord disse à Reuters que "Califórnia" é um dos primeiros exemplos das pinturas de piscinas de Hockney. Uma obra do britânico de 1972 com tema semelhante, chamada "Retrato de um Artista (Piscina com Duas Figuras)", foi vendida em 2018 por quase R$ 450 milhões — o maior valor pago por uma produção de um artista vivo.



Lord disse ainda que a venda de obras do acervo particular do co-fundador da Microsoft, Paul Allen, tem alavancado a valorização das obras de Hockney e o reconhecimento de sua importância para o cenário artístico dos séculos XX e XXI. Segundo a CNN, a coleção do falecido empresário também inclui peças de Van Gogh, Paul Gauguin e Paul Cézanne.

