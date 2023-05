Pintura de Van Gogh é renomeada após chef de cozinha encontrar erro gastronômico

A- A+

O chef de cozinha e amante da arte Ernst De Witte estava passeando pelo Van Gogh Museum, em Amsterdã, quando observou uma inconsistência no nome de uma tela do artista. A obra "Repolhos vermelhos e cebolas" é de 1887, mas só foi batizada após a morte do pintor, em 1928, sendo renomeada agora, em 2023.

Profissional da culinária há mais de 20 anos e pintor há quatro, Ernst reparou que as plantas retratadas no quadro, ao lado dos repolhos, não eram cebolas, e sim alhos. Após o chef apresentar provas convincentes, a instituição reconheceu que a identificação estava incorreta e renomeou a obra para "Repolhos vermelhos e alhos".

A galeria do holandês onde a obra está exposta recebe milhões de visitantes todos os anos, incluindo Ernst, que já havia visitado o museu várias vezes quando observou o erro gastronômico.

Apresentando as provas

Para convencer o museu, o chef montou uma apresentação de slides reunindo diversas provas e expondo seu conhecimento, tanto culinário, quanto artístico.

Além de fazer um vídeo trazendo diferenças entre o alho e a cebola, Ernst também teve o cuidado de demonstrar como as linhas pintadas por Van Gogh indicavam os dentes de alho. Por fim, ele comparou o quadro com outras obras do mesmo artista que retratavam cebolas, deixando as discrepâncias visíveis.

O museu ainda fez questão de confirmar a questão com um biólogo, que reiterou o pensamento do chef, fazendo com que a pintura realmente tivesse seu nome alterado, em novembro de 2022.

Inspirado pela descoberta, Ernst chegou a criar uma homenagem para a obra, com um novo prato à base de repolho e alho oferecido no local onde atua como chef, o Restaurante Feu, na cidade de Utrecht.

