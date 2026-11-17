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arte Pintura de Yayoi Kusama atinge valor recorde de US$ 15,1 milhões na Sotheby's Toda em vermelho, "No. 3P.B., 1960", é um raro exemplar de série iniciada em 1958 pela artista

Uma pintura de Yayoi Kusama da série “Infinity Net” (“Rede Infinita”) foi arrematada por US$ 15,1 milhões (incluindo taxas) em Nova York, na noite de segunda-feira (16), estabelecendo um recorde em leilão para a artista.

A obra foi oferecida inicialmente com uma estimativa entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões; o martelo foi batido em US$ 12,5 milhões, valor que não inclui os impostos a serem pagos.

Segundo o site Artnews, a venda foi confirmada depois de uma disputa de quatro minutos entre dois clientes não identificados, ambos dando lances por telefone.

A pintura "No. 3P.B., 1960" é um raro exemplar inicial da série “Infinity Net” de Kusama, que começou em 1958. A série é caracterizada por campos abstratos compostos por pontos que giram sobre telas monocromáticas de grande escala.

A obra é emblemática do foco obsessivo da artista na repetição — um elemento também presente em suas “Infinity Mirror Rooms” (“Salas de Espelhos Infinitos”), que ganharam popularidade com a ascensão das redes sociais, graças à sua estética propícia para selfies.

Kusama pintou "No. 3P.B" pouco depois de se mudar para Nova York. A obra, feita apenas com tinha vermelha a óleo, foi exibida na exposição Whitney Annual, precursora da Whitney Biennial, em 1961.

O recorde anterior para a artista japonesa havia sido estabelecido em 2022, por outra pintura da mesma série : "Untitled (Nets)", feita em 1959, apenas com tinta branca, que foi arrematada por US$ 10,5 milhões (incluindo taxas) na casa de leilões Phillips.

Desde a morte de Kusama, em agosto, aos 97 anos, cerca de trinta de suas obras foram levadas a leilão.

"No. 3P.B" foi um dos destaques do leilão "Now and Contemporary", que arrecadou US$ 268,7 milhões (incluindo taxas). O valor representou um aumento de 50% em relação ao evento do ano anterior.

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