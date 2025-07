A- A+

celebridades Pinturas do astro pop Ed Sheeran serão vendidas em Londres Metade do valor arrecadado será destinado a projetos que buscam incentivar educação musical em escolas

Pinturas abstratas e uma série de gravuras assinadas pelo astro britânico do pop Ed Sheeran serão colocadas à venda com fins beneficentes, anunciou nesta quarta-feira a galeria londrina Heni. Batizadas de Cosmic Carpark Paintings (“Pinturas Cósmicas do Estacionamento”), as obras estarão em exibição para o público de 11 de julho a 1º de agosto, na galeria localizada no centro da capital britânica.

A Fundação Ed Sheeran, cuja missão é apoiar a educação musical nas escolas, receberá parte dos fundos arrecadados com as vendas (50% no caso das pinturas), informou o comunicado da galeria. Segundo o jornal The Guardian, cada pintura será vendida por 900 libras (cerca de 1.000 euros).

Essas telas coloridas e expressionistas — que lembram o estilo do artista americano Jackson Pollock — não são as primeiras criações do cantor, que conta com mais de 99 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Intérprete de Shape of You e Perfect, Sheeran é um pintor amador em seu tempo livre. Ele começou a pintar em 2019, após concluir a turnê Divide, informou a galeria.

Em 2020, o músico usou uma de suas primeiras obras como capa oficial do single Afterglow.

“Pinto quando não estou trabalhando em um disco, apenas para fazer algo criativo com a minha mente”, escreveu o cantor de 34 anos em sua conta no Instagram. “Gosto de fazer arte, isso me faz sentir bem”, acrescentou Sheeran, cujos pais trabalham no mundo das artes.

Cantor, compositor e instrumentista, Ed Sheeran é um dos artistas mais ouvidos do mundo.

Ele também figura na lista das 40 pessoas com menos de 40 anos mais ricas do Reino Unido, com uma fortuna estimada em 370 milhões de libras (mais de 500 milhões de dólares), segundo o ranking anual dos britânicos mais ricos publicado em maio pelo Sunday Times.

