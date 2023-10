A- A+

obra de arte Pinturas roubadas na Holanda são devolvidas a "Indiana Jones do mundo da arte" Arthur Brand, detetive reconhecido por ter recuperado um quadro de Van Gogh em setembro, recebeu as obras de arte na porta de casa

Seis pinturas que haviam sido roubadas da prefeitura de Medemblik, uma pequena cidade no norte da Holanda, foram devolvidas a um detetive de arte em Amsterdã. Arthur Brand é conhecido como o "Indiana Jones do mundo da arte" e ganhou notoriedade após recuperar, em setembro, uma obra de Van Gogh que tinha sido roubada em 2020.

O detetive também atuou na recuperação de estátuas de cavalos desaparecidas de Hitler e uma pintura de Picasso. Ele contou ao The Art Newspaper que estava em casa, assistindo a um jogo de futebol, quando sua campainha tocou na noite de sexta-feira, 13 de outubro, às 22h30.

Ele desceu para receber a entrega feita por um homem que aparentemente não estava envolvido no roubo, segundo a mídia holandesa. Brand então levou as seis pinturas para seu apartamento antes de alertar a polícia.

"Acho que isso foi resultado direto da recuperação do Van Gogh [Jardim Reitoral em Nuenen na Primavera (1884)] no mês passado" disse o detetive. "Isso ganhou as manchetes em todo o mundo e uma das razões pelas quais o Van Gogh foi devolvido foi porque eles não podiam fazer nada com ele, vendê-lo ou obter uma pena menor" completou.

"Muito provavelmente (os ladrões de Medemblik) ficaram assustados e talvez houvesse a possibilidade de a polícia já estar no seu encalço. Ou você o queima, o que é uma má ideia, porque quando for pego mais tarde você ganha pena extra de prisão, ou eles pensaram que iriam jogá-lo na minha porta" suspeitou Brand.

Embora o valor das obras não seja enorme para os padrões do mundo da arte – cerca de 100 mil euros –, as pinturas são consideradas como de grande significado histórico. Elas incluem o primeiro retrato conhecido de Radbod, o rei dos Frísios de 680 DC, além de retratos do Príncipe William de Orange, Maurício de Orange, Conde Jan van Nassau, Rainha Guilhermina e um cena da Bíblia.

O vice-prefeito de Medemblik, Jeroen Broeders, disse em um comunicado à imprensa que “às vezes você só sabe quanto algo vale para você quando não está mais lá e esse é certamente o caso dessas pinturas”. Um porta-voz do município classificou o episódio ao The Art Newspaper como "realmente extraordinário e um pouco misterioso", e destacou a satisfação com a "boa notícia" e o retorno da pintura de Radboud.

