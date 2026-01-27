A- A+

LEILÃO Pioneira da aviação: imagens raras de Amelia Earhart antes de voo ao redor do mundo vão a leilão Registros descobertos após quase 90 anos serão leiloadas neste sábado e registram a aviadora durante parada na Austrália, pouco antes de desaparecer no Pacífico

Fotografias inéditas de Amelia Earhart, feitas poucas horas antes de seu último voo, vieram a público quase nove décadas após o desaparecimento da pioneira da aviação. As imagens em preto e branco mostram a piloto americana ao lado de seu avião, um Lockheed Electra 10e, durante uma escala em Darwin, no norte da Austrália, em 1937. O material será leiloado neste sábado (31) pela casa britânica Henry Aldridge & Son.

Nas fotos, Earhart aparece vestindo camisa xadrez de mangas curtas e calças, conversando com um médico ao lado da aeronave. Em outro registro, ela e o navegador Fred Noonan estão sentados à sombra, em frente ao avião, com um caminhão-tanque de combustível ao fundo. As imagens foram feitas durante uma parada para reabastecimento na tentativa de Earhart se tornar a primeira mulher a dar a volta ao mundo pilotando um avião.





As fotos estão avaliadas entre £800 e £1.200 e serão leiloadas em 31 de janeiro — Foto: Divulgação/Henry Aldridge

Um ícone da aviação e dos direitos das mulheres

Nascida em 1897, Amelia Earhart foi uma das figuras mais importantes da aviação no século XX. Tornou-se mundialmente conhecida em 1932 ao ser a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico, feito que a consolidou como símbolo de ousadia e inovação.



Recordista, autora e defensora dos direitos das mulheres, ela também foi cofundadora, em 1929, da Ninety-Nines, associação internacional criada para incentivar a participação feminina na aviação. Sua trajetória ajudou a romper barreiras de gênero em um campo até então dominado por homens.





As fotografias agora reveladas foram encontradas em um antigo álbum pertencente a um marinheiro da Marinha Real Australiana. O conjunto reúne, em sua maior parte, cenas da vida a bordo do HMAS Moresby na década de 1930. Como Darwin era um porto naval estratégico, acredita-se que o autor das imagens tenha fotografado Earhart e Noonan enquanto o navio estava atracado na cidade. O álbum permaneceu em mãos privadas por quase 90 anos e hoje pertence a um parente do marinheiro, que decidiu colocá-lo à venda.

Pouco depois de as fotos serem tiradas, Earhart e Noonan seguiram para Lae, na Nova Guiné, onde reabasteceram antes de partir, em 2 de julho de 1937, rumo à Ilha Howland, a cerca de 4.100 quilômetros de distância. O avião, no entanto, nunca chegou ao destino. A principal hipótese é que a aeronave tenha ficado sem combustível e caído no Oceano Pacífico, embora buscas extensivas jamais tenham localizado os destroços.

Outras teorias sugerem que a piloto tenha pousado em uma ilha próxima e morrido de fome, ou ainda que ela e Noonan tenham sido capturados por forças japonesas nos Mares do Sul. Em novembro do ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a desclassificação dos registros das últimas comunicações de rádio entre Earhart e o navio da Guarda Costeira americana Itasca. As transmissões indicam que a aviadora estava cada vez mais aflita, afirmando estar próxima da Ilha Howland, sem conseguir localizá-la e com pouco combustível.

Segundo o leiloeiro Andrew Aldridge, há pouquíssimos registros fotográficos de Earhart tão próximos de seu voo final. “Essas imagens ficaram em mãos privadas por quase 90 anos. Foram encontradas em um álbum comum, com legendas que permitiram identificá-las”, afirmou. Avaliadas entre 800 e 1.200 libras esterlinas, as fotografias reacendem o interesse por um dos maiores mistérios da história da aviação, que segue sem solução definitiva quase um século depois.

