Pioneira, Lolita Rodrigues participou como cantora da primeira transmissão da TV brasileira

Lolita Rodrigues foi uma das pioneiras da televisão brasileira, tendo participado da primeira transmissão de TV da história do país. Lolita tinha 94 anos, estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e não resistiu a uma pneumonia.

Antes de virar atriz, Lolita Rodrigues iniciou sua trajetória na rádio como cantora em programas de calouros ainda na década de 40. Já no início da carreira ganhou prêmios e começou a trabalhar na Rádio Tupi.

Um dos principais momentos da sua carreira foi na primeira transmissão da história da televisão, na TV Tupi. Susbstituindo a colega Hebe Camargo, Lolita cantou o hino da TV brasileira no programa de estreia da TV Tupi, realizado em 18 de setembro de 1950. A composição foi feita especialmente para a ocasião, com música do maestro Marcelo Tupinambá e letra do poeta Guilherme de Almeida.

Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, conhecida artisticamente como Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em março de 1929, e faz parte da geração precursora da televisão no Brasil.

