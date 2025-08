A- A+

FAMOSOS Piora o estado de saúde do ator Mauricio Silveira; família pede doação de sangue O ator está em coma induzido e atualmente trata uma infecção, após realizar uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino

Mauricio Silveira, que foi internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, por complicações após uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, teve uma piora em seu estado de saúde. Nas redes sociais do ator, nessa quinta-feira, 31, a família do artista de 48 anos pediu por doações de sangue em seu nome.

"Infelizmente o quadro do Mauricio teve uma piora e ele está precisando de doações de sangue com urgência", explicou Alessandra Xavier.

O ator está em coma induzido e atualmente trata uma infecção. Por meio de um comunicado, publicado anteriormente, a família de Mauricio explicou: "Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma intervenção cirúrgica. Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção."

Nos comentários da publicação, amigos e colegas de profissão enviaram comentários positivos para o ator. Eriberto Leão escreveu: "Toda força e energia de cura!".

"Estou orando por você, querido", comentou a atriz Ellen Roche.

Mauricio é ator, diretor e CEO da oficina de teatro e audiovisual MS Produções, responsável por espetáculos como Blue Man e Eu Matei Nelson Rodrigues, na qual ele também atuou. Além do teatro, ele participou de algumas telenovelas, como Insensato Coração (2011), da Rede Globo

Veja também