A- A+

CPI das Bets Piovani critica depoimento de Virgínia Fonseca na CPI das Bets: ''parem de fazer cruéis famosos'' No ano passado, a atriz comentou sobre a exposição das filhas de Virgínia no perfil da mãe

A atriz Luana Piovani criticou a influenciadora Virgínia Fonseca pelo depoimento na CPI das Bets, concedido em audiência no Senado na manhã desta terça-feira, 13. Nos stories do Instagram, Luana republicou alguns conteúdos sobre as falas de Virgínia.

"Parem de fazer cruéis famosos", escreveu a atriz em um dos stories, que contém o print de uma postagem no X (antigo Twitter) criticando a postura de Virgínia. Também compartilhou um vídeo com trecho de entrevista em que a senadora Soraya Tronicke - relatora da CPI que questionou a influenciadora sobre as publicidades de jogos de aposta online - diz que Virgínia "pode estar exercendo uma influência prejudicial à população brasileira".

Luana ainda republicou um vídeo em que Virgínia pede a bênção de Deus no início da audiência e apontou hipocrisia. "Eu fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela", escreveu a atriz.

A Luana Piovani hablando sobre a Virginia aaaa pic.twitter.com/NLLAoQOuZG — bye (@marapiovanni) May 13, 2025

Essa não é a primeira vez que Luana faz críticas à influenciadora. Em outubro do ano passado, a atriz comentou sobre a exposição das filhas de Virgínia no perfil da mãe. "Isso, no meu ponto de vista, é exploração, porque uma criança não pediu para já nascer tendo Instagram", disse Luana na época.

Veja também