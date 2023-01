Piovani posta briga em troca de mensagens com Scooby: "Paguei suas contas até ontem, ingrato"

A- A+

E mais um capítulo da novela de Luana Piovani e Pedro Scooby foi publicado nas redes, como a atriz disse em vídeo no Instagram. Depois de divulgar um desabafo detonando o ex marido, por não concordar com o valor da pensão que o surfista quer pagar para os três filhos que eles têm juntos, além de outras questões, Piovani postou briga em troca de mensagens com Scooby.

"Paguei suas contas até ontem, ingrato", disparou a atriz.

Na troca de farpas entre o ex-casal, Piovani cobra o valor dos 50% das despesas dos três filhos que eles têm juntos, Dom, 10, e os gêmeos Bem e Liz, 7.

O surfista após se deparar com as cobranças, diz que prefere que o diálogo entre os dois passe a ser formalizado. E a atriz afirma "todo mundo vai saber quem você é".

Pedro Scooby pede a ex-mulher que eles conversem, mas Piovani diz não aceitar mais o diálogo "não tenho mais papo fofo contigo".

