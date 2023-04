A- A+

BBB 23 Pipoca, camarote e um terceiro grupo no BBB 24? Boninho fala sobre a próxima edição do reality Diretor do programa anunciou abertura das inscrições para a edição de 2024

O BBB 23 nem terminou e Boninho já correu para as redes sociais dando um spoiler sobre a edição de 2024. Pelo Instagram, o diretor do programa anunciou, nesta quinta-feira (20), que as inscrições para a nova temporada começam já no dia seguinte, na sexta-feira (21).





Foi neste momento que o todo poderoso do reality da Globo deixou um mistério sobre o próximo elenco.

"Isso aqui não é Big Fone, é para avisar que amanhã, dia 21, nós vamos abrir as inscrições para o Big Brother Brasil 24. E vão ser, por enquanto, só 35% das vagas. Prepara o seu vídeo, corre aí, conta pra gente sua história, como você é, de cara lavada, sem efeito, é isso que a gente quer", adiantou o Big Boss.

Ele também completou: "Esse ano vai ter Camarote, Pipoca e vai ter também...essa eu não posso contar ainda. É mais uma chance para você que quer curtir o BBB", finalizou.

Confira o vídeo:

https://www.instagram.com/p/CrQyMVwN9ZD/?hl=pt-br

