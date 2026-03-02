A- A+

CINEMA "Traga Seu Balde": 2ª edição do Dia da Pipoca na Rede Cinemark será domingo, 8 de março Ação permite levar recipientes de até 10 litros para encher de pipoca, pelo valor de R$ 19

Vai uma pipoquinha aí? Pode ser em uma caixa organizadora ou em um cooler, ou qualquer coisa que remeta a um recipiente do tipo "balde"- de até 10 litros.



É que vai rolar no próximo domingo, 8 de março, a 2ª edicão do Dia da Pipoca com a ação "Traga Seu Balde", na Rede Cinemark, pelo valor de R$ 19.



No Recife, os cinemas da Rede estão localizados no RioMar Recife, no Pina, Zona Sul da cidade.



Na última edição, em 2025, a mesma Rede promoveu o evento e atraiu centenas de pessoas aos cinemas. Ocasião em que a criatividade de muitos foi colocada à prova, já que qualquer recipiente é permitido - desde que esteja higienizado e seja impermeável, para atender aos que não abrem mão de uma manteiguinha na pipoca, por exemplo.

"(...) o que impulsiona a relevância e diferenciação deste evento é a capacidade criativa do público que, associada a uma ótima oportunidade, levou ao consumo de mais de 31 toneladas de pipoca", comentou Sabrina Salgado, diretora de Marketing e Clientes da Cinemark.

Como funciona?

A ação acontece em toda a Rede Cinemark, exceto unidades com Snack Bar Prime.



Quem for ao cinema neste dia pode levar o recipiente que desejar para garantir os 10 litros de pipoca - equivalentes a dois baldes tradicionais comercializados na Rede.

Vale ressaltar que para o dia da ação, não será oferecido refil. E se a pessoa levar um balde menor do que a capacidade de 10 litros, o mesmo será preenchido até a sua capacidade.

SERVIÇO

Dia da Pipoca Cinemark - 2ª Edição

Quando: Domingo, 8 de março

Onde: Rede Cinemark

R$ 19

Informações: @cinemarkoficial

