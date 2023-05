A- A+

CELEBRIDADES Piqué alfineta Shakira em live por indireta para ele em música: "Nunca fui à academia"; vídeo Ex-zagueiro do Barcelona contestou trecho de canção da ex-mulher com rapper argentino Bizarrap

A música da colombiana Shakira, de 46 anos, com o rapper argentino Bizarrap, lançada em janeiro deste ano, ainda tem sido assunto de Gerard Piqué em entrevistas e declarações públicas.



O ex-jogador do Barcelona, de 36, voltou a comentar um trecho da canção "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" nesta segunda-feira (15). Durante transmissão ao vivo no canal Kings League, no serviço de streaming Twitch, o espanhol afirmou que nunca gostou de ir à academia, mesmo quando atuava no futebol.

️ Algunos dirían que Piqué le respondió con factos a Shakira: "No he ido en la vida al gimnasio"



Y entonces: ¿En qué queda el "mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también"? pic.twitter.com/kLytU6G8Lj — DNewsOK (@DNewsOK) May 15, 2023

A fala de Piqué vai em desencontro com um trecho cantado por Shakira na parceria com Bizarrap. Na letra, a cantora manda uma indireta ao ex-marido ao dizer "muita academia, mas trabalha o cérebro um porquinho também". Em resposta, o ex-zagueiro afirmou que não pratica esportes há seis meses. Isto é, desde que se aposentou como atleta.

Ao ser perguntando pelos apresentadores se frequentava a academia, o ex-Barça respondeu que nunca foi à academia. A resposta levou os outros participantes do programada aos risos. — A academia foi um dilema em toda a minha carreira. No Barcelona, instalaram uma academia que, para ir ao vestiário, você precisava passar por dentro dela. Era uma mensagem dizendo: ‘Algum aparelho te espera' — relembrou ele.

Em "Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53", a artista detona o ex-companheiro, dizendo: "Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo”. A nova namorada de Piqué, Clara Chia Marti, tem 23 anos, metade de sua idade. A parceria com o produtor musical da Argentina teve a melhor estreia para uma canção latina na História do YouTube. Lançada em 11 de janeiro, a música atingiu os 50 milhões de visualizações em apenas 24 horas.

Shakira e Piqué ficaram juntos por 11 anos e tiveram dois filhos. Eles são pais de Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito. O divórcio aconteceu em junho de 2022, depois que a colombiana descobriu que era traída, e que Clara frequentava a casa do casal enquanto ela e o ex-futebolista ainda eram casados e moravam juntos.

