A- A+

Celebridades Piqué descumpre acordo feito com Shakira sobre ver os filhos; entenda Jogador deveria passar dez dias com os filhos por mês, mas teria ficado somente três, segundo o jornal Mundo Deportivo

Um ano depois da cantora colombiana Shakira e o ex-jogador de futebol espanhol darem fim ao relacionamento de mais uma década, Gerard Piqué não parece estar cumprindo o acordo de que deveria ficar com os filhos durante dez dias, e tem ficado apenas três dias com as crianças.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, na sua última viagem a Miami, onde as crianças moram atualmente, Piqué teria chegado na última sexta-feira (29) e voltado à Espanha nesta segunda-feira (2). No entanto, não foi informado se o jogador tinha algum compromisso profissional nos dias em que deveria estar com os filhos.

Segundo Colate Vallejo-Nágera, comunicador famoso na Espanha, essa ação de Piqué é algo recorrente. “Ele vem ver os filhos três dias por mês”, disse.

Acordo

A estrela colombiana impôs uma exigência para que Piqué visitasse os filhos. Após uma longa batalha judicial, ela proibiu que o atleta viajasse para os EUA acompanhado da nova namorada ou da mãe, Montserrat Bernabéu. Atualmente, Shakira mora num imóvel de luxo avaliado em US$ 16 milhões (algo em torno de R$ 80,8 milhões).

Na Justiça, segundo o programa espanhol de TV Mamarazzis, o jogador de futebol teria pedido menos dias de visitação com os filhos que tem com a ex-mulher. A justificativa do atleta é que ele não conseguia cumprir o acordo de passar 10 dias por mês com as crianças.

Gerard alega que o cuidado com os filhos atrapalharia seus compromissos profissionais como jogador na Europa, onde mora. Então, ele pediu para ficar entre cinco ou seis dias por mês com os filhos.

De acordo com a imprensa espanhola, Gerard não gostou da decisão da ex de se mudar. Os dois estão separados oficialmente desde junho de 2022. Depois de 12 anos juntos, o casal confirmou a separação: "Temos pena de confirmar que estamos nos separando. Para o bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa prioridade, pedimos que respeitem a nossa privacidade", disse Shakira na ocasião.

Veja também

Música MTV EMA 2023: Anitta e Luísa Sonza estão entre os indicados; veja a lista completa