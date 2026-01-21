A- A+

celebridades "Pique MC Poze": novo namorado de Vivi Noronha é comparado a funkeiro, ex da influencer Ex do funkeiro está namorando cantor Dafuria, e suposta semelhança tem sido apontada por internautas

Depois do fim do relacionamento de idas e vindas com MC Poze do Rodo — com quem tem três filhos —, Vivi Noronha está apaixonada novamente. Ao menos é isso o que a influencer tem mostrado no dia a dia com o novo namorado, o cantor Dafuria.

Em dois meses namoro, eles já realizaram uma tatuagem de casal, com a palavra “Luck” (sorte). Mas o que vem chamando a atenção de grande parte dos internautas não é a relação avançada do casal, mas uma suposta semelhança do amado com o funkeiro.

“’Superei meu ex’. Ela namorando um cara que lembra a aparência do ex dela”, alfinetou um internauta ao ver uma foto de Dafuria. “Ela sempre gosta da mesma skin, né?”, apontou um outro. Um outro afirmou que Vivi tem “tem um padrão”.

“Pique MC Poze”, indicou um internauta. “Copiou tudo do Poze. Quer ser o Poze, fala”, afirmou uma pessoa sobre um vídeo em que Dafuria exibe colares de ouro assim como o funkeiro também costuma fazer em diversos vídeos.

O romance entre Vivi e Dafuria foi confirmado em dezembro, cerca de dois meses depois do término com Poze. Antes disso, entretanto, os dois já vinham sendo apontados em um affair porque eram vistos juntos em festas e outros eventos.

Juntos, Vivi Noronha e MC Poze do Rodo são pais de Júlia, Miguel e Laura.

