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INFLUENCIADORES Pirulla reaparece nas redes sociais quase um ano após sofrer AVC O Canal do Pirulla no YouTube foi criado em 2006 e em 2022 ultrapassou um milhão de inscritos

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O youtuber Pirulla reapareceu nas redes sociais nesta terça-feira (7), 11 meses após sofrer um AVC. Ele chegou a ficar dois meses internado. O apresentador do podcast "Os três elementos" postou uma foto em seu perfil no Instagram, onde aparece sentado, de pernas cruzadas, com um gato no colo.

Veja a seguir:

"Alegrou o dia de todo mundo"

Publicada no fim da tarde desta terça-feira (7), a foto de Pirulla não tem legenda. Mas o registro foi o suficiente para acumular quase 160 mil likes e mais de 20 mil comentários. "A foto que alegrou o dia de todo mundo", escreveu um usuário. "Feliz demais em te ver bem assim", disse outro.

"Olha só essa caixa de comentários, Pirulla! Muita gente que discorda em muita coisa. Muita gente que até se detesta. E tá todo mundo aqui unido no mesmo propósito, que é o apreço por você. Essa é a sua essência e em breve todos estaremos nos beneficiando dela novamente e ainda mais!", escreveu o perfil @arvrobroba.

O influenciador Hugo Fernandes descreveu uma visita que fez a Pirulla, detalhando o encontro de forma positia. "Antes de te encontrar, confesso que me preparei bastante pensando que eu precisava ser forte. Nem precisei. Você continua o Pirulla. Todos os elementos ali. A genialidade, o humor ácido, o repertório, a risada. Tudo! Saí com um sorriso no rosto e a certeza de que você logo menos vai estar fazendo o que ama. Enquanto isso, seguimos te amando daqui", disse Fernandes.

Pioneiro

Pirulla sofreu um AVC em casa, no dia 30 de maio de 2025. Ele passou dois meses internado, tendo alta em agosto. O acidente com o biólogo causou uma comoção nas redes sociais.

"A causa exata do AVC segue sendo investigada. Apesar de uma série de exames realizados até o momento, os médicos ainda não chegaram a uma conclusão definitiva", explicou um comunicado publicado nas redes sociais do podcast.

Na época, colegas famosos do youtuber, como o humorista Rafinha Bastos e o também youtuber Felipe Neto, compartilharam por meio das redes sociais uma campanha de arrecadação de fundos para Pirulla.

Desde 2006 com o Canal do Pirulla no YouTube, o biólogo é um dos pioneiros dos perfis de divulgação científica nas redes sociais no Brasil. Coautor do livro "Darwin sem frescura", escrito com o jornalista científico Reinaldo José Lopes, ele é formado em biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado e doutorado em zoologia pela Universidade de São Paulo (USP).

Pirulla se notabilizou por propagar informações científicas em linguagem acessível para pessoas que não são especialistas no assunto. Além do canal próprio, ele apresentava o podcast "Os três elementos" ao lado de Carlos Ruas, Emílio Garcia e Mila Massuda, no qual eles discutiam ciência, cultura e educação.

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