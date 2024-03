Piscina, churrasqueira e sinuca: Carlinhos Maia compra rancho avaliado em R$15 milhões

A- A+

Carlinhos Maia usou seu perfil no Instagram para mostrar as imagens da nova locação da "Casa da Barra", que agora vai ser chamada de "Rancho do Maia". A fazenda, avaliada em R$15 milhões, fica em São Miguel dos Milagres, no Alagoas. A "Casa da Barra" é um reality show criado por Carlinhos e recebe diversos famosos e anônimos em vários dias de festa e provas.

"Vou aproveitar para mostrar para vocês a fazenda sem nenhuma modificação, do jeito que a gente comprou. Agora está toda equipe lá e vai mudar muita coisa", postou Carlinhos.

O rancho tem diversos quartos, piscina, churrasqueira, mesa de sinuca e área para jogos, além de espaço para criação de animais e muito verde. O influencer explicou que a casa da Barra já estava pequena para todas as ideias que ele gostaria de colocar em prática.

"A Casa da Barra sou eu, é o que sai dessa cabecinha aqui. Essa cabecinha está explodindo de novas ideias e a Casa da Barra já não comporta mais novas ideais", disse ele.

