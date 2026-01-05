A- A+

Piscina, heliponto e quadras: mansão de Renato Aragão com dívida de IPTU está à venda desde 2023 Propriedade no Rio de Janeiro, que pertence ao comediante famoso pelo personagem Didi de 'Os Trapalhões', é anunciada por R$ 16 milhões

A mansão registrada em nome de Renato Aragão, situada numa das áreas mais valorizadas do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, voltou aos holofotes após vir à tona uma dívida de R$ 548 mil em IPTU cobrada pela prefeitura, como noticiou o colunista Ancelmo Góis, do GLOBO. Desde 2023, o imóvel está anunciado para venda no site da corretora Muller Imóveis RJ, com várias imagens que detalham como é o interior da casa.

Corretores descrevem a propriedade — avaliada em R$ 16 milhões — como uma "cinematográfica". De acordo com informações dos responsáveis pelo anúncio, a residência tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída, num terreno com mais de 400 mil metros quadrados de área útil. A estrutura inclui guarita para controle de acesso de moradores e convidados e até heliponto.

A área interna é distribuída em dois pavimentos. No primeiro andar, há uma ampla sala de estar com mais de 100 metros quadrados, além de sala de costura, chapelaria, dois escritórios, biblioteca, sala de jantar, três lavabos, bar, adega, copa-cozinha com móveis planejados, área de serviço e quatro dependências completas. No segundo piso, a casa conta com quatro suítes, incluindo uma suíte master com closet e um espaçoso salão de banho equipado com banheira de hidromassagem.

O terreno ainda abriga uma quadra de tênis e uma área externa robusta, com piscina, churrasqueira, salão de jogos, salão de festas, campo de futebol, quadra poliesportiva, pomar e jardins com paisagismo.

