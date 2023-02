A- A+

BBB 23 Piseiro invade o BBB com Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho, nesta sexta (10) Mari Fernandez, que esteve no reality na temporada de 2022, se apresenta pela segunda vez no reality

A noite desta sexta-feira (10) na casa mais vigiada do Brasil será de muito piseiro com grandes atrações Zé Vaqueiro e Nattanzinho se apresentam pela primeira vez no BBB. E a festa ainda contará com Xand Avião - retornando ao Big Brother Brasil agora em carreira solo - e Mari Fernandez, que esteve no reality na temporada de 2022 e se apresenta pela segunda vez no programa.

Além dos shows, a festa vai levar outras surpresas aos participantes, como antecipou o Portal Gshow: karaokê, máquina de drinks e até um restaurante de comida japonesa poderão ser ativados a partir da interação dos fãs do BBB. Cabines de fotos e food trucks completam as atrações do evento.

No menu, mini pizzas, espetinhos de churrasco, salgadinhos e outros quitutes. A decoração será inspirada em um ambiente urbano, com referências a elementos presentes nas ruas de grandes cidades, como outdoor, comércio, pontos de ônibus e estação de metrô. Jeans street com grafites coloridos compõem o figurino dos participantes.

