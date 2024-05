Pista de dança de "Embalos de Sábado à Noite" será leiloada por mais de R$ 1,5 milhão; veja lote

A- A+

A icônica pista de dança onde John Travolta performou coreografias icônicas no clássico do cinema “Os Embalos de Sábado à Noite” está prestes a ser leiloada por mais de R$ 1,5 milhão no próximo mês. Quase 50 anos após o filme, a peça é protagonista do leilão "Hollywood Legends".

A pista de dança mede mais de 7 metros de comprimento por 5 metros de largura e possui 288 lâmpadas para criar o clima de festa, diz a Julien's Auctions em seu anúncio. Ela foi feita para o filme e instalada na 2001 Odyssey Disco em Brooklyn, Nova York, onde muitas das cenas foram ambientadas e filmadas.

Após a conclusão das filmagens, a pista de dança permaneceu no mesmo local até a boate ser fechada. A peça acabou comprada por um ex-funcionário do local.

O leilão ainda inclui outras peças valiosas para admiradores das produções de Hollywood, como um dos adereços da Arca da Aliança usados no primeiro filme de Indiana Jones, "Os Caçadores da Arca Perdida", e o traje de boliche de Jeff Bridges, em "O Grande Lebowski", pode ser vendido por mais de R$ 1 milhão.

Figurino de John Travolta leiloado por R$ 1,3 milhão

O clássico terno branco, acompanhado por uma camisa social preta, usado por Tony Manero no filme também foi a leilão no mês passado. Os itens eram descritos como "um terno branco de três peças original, vintage da década de 1970, usado pelo ator John Travolta em seu papel indicado ao Oscar como “Tony Manero” no clássico filme de sucesso de bilheteria Os Embalos de Sábado à Noite (Paramount Pictures, 1977)".



Durante as filmagens, na década de 1970, a roupa foi comprada pelo diretor de figurinos da equipe em uma loja de moda masculina no bairro do Brooklyn, em Nova York. O paletó trespassado, o colete e a calça flare, seguindo as tendências da época, foram fabricados 100% em poliéster. Inicialmente, na pré-venda, o conjunto foi avaliado em US$ 150 mil, o equivalente a mais de R$ 754 mil, mas foi vendido por um valor bem mais caro.

No filme, o personagem principal, Manero, lida com seus sentimentos de desilusão, vivendo nas armadilhas de um bairro étnico de classe trabalhadora. Travolta, agora com 69 anos, usou o terno leiloado na maioria das imagens promocionais do filme, incluindo pôsteres e a capa do LP da trilha sonora da obra. Na clássica cena na pista de dança, o protagonista vivido pelo ator também está vestido com o look branco.

Veja também

TECNOLOGIA Garfield da vida real? Inteligência artificial recria personagem com traços realistas; veja imagens