Pitel afirma que não participaria da Fazenda: "Nem se fosse em outro ano"

A- A+

Uma coisa muito comum no mundo dos realities é um participante do Big Brother Brasil aparecer na Fazenda do mesmo ano. Entrentanto, Pitel afirmou nesta sexta-feira (1) que não tem interesse em seguir esse caminho.

Além da assistente social, Michel e Leidy Elin também comentaram que não topariam fazer essa escolha.

"Não iria para o outro [reality]. O Cezar [Black] foi no mesmo ano [em que participou do BBB]. Não iria nem se fosse em outro ano", disse Pitel.

"Acho que lá é mais cansativo, tem animal cedo", disse Michel. Leidy complementou a fala do colega: "Se alguém me colocar para tomar conta do cavalo... Morro de medo".

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (04/03 até 09/03)