BBB24 Pitel afirma que vai continuar julgando as pessoas da casa: "Única coisa para fazer" A assistente social soltou essa frase em conversa com a amiga Fernanda

Em vários momentos da edição do BBB24, vídeos de Pitel comentando e julgando os outros participantes da casa viralizaram. A assistente social relatou que vai continuar com essa atitude enquanto estiver no programa.

"Aqui dentro eu vou julgar qualquer coisa, é a única coisa que eu tenho para fazer. Julgar e comentar da vida dos outros", reforçou a sister.

Pitel soltou essa frase durante conversa com sua amiga Fernanda. A modelo ponderou que as pessoas da casa podem se sentir afetadas. "É porque o que a gente acha pouco para o outro é tanto", disse. Pitel interrompeu a aliada. "Mas aí eu não sou o outro".

