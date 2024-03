A- A+

BBB 24 Pitel arremata Poder Curinga no BBB 24: confira vantagem desta semana A assistente social superou Matteus no lance na manhã desta sexta-feira (1)

O Poder Curinga do BBB 24 da dinâmica desta semana ficou com Pitel. A alagoana arrematou nesta sexta-feira (1) e terá vantagem na Formação do Paredão. Entenda:

Pitel precisou superar o lance de Matteus para ficar com a vantagem. A assistente social investiu 3520 estalecas contra 3001 do "alegrete".

Tadeu Schmidt explicou na última edição do programa que o Poder Curinga desta semana é o Poder Gêmeo. Pitel vai poder votar duas vezes no Paredão deste domingo (3).

