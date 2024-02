Pitel avalia comportamento de Davi em festa: "Não passou do limite"

A- A+

No Quarto Gnomo, Pitel conversou sobre o comportamento de Davi com ela na festa de quarta-feira (21). Para Fernanda, a sister afirmou que o colega de confinamento “não passou do limite”.

Fernanda falou sobre o incômodo de Rodriguinho com a aproximação repentina entre Pitel e Davi. A alagoana, no entanto, disse que não viu o baiano fazer nada. “Ele estava super fofo. O Davi quando ele bebe, ele fica super carinhoso. Veio me chamar, tava me abraçando, me beijando. Minha gente, ele é carinhoso”, defendeu.

A confeiteira citou as situações que teriam deixado Rodriguinho “cismado” em relação a Davi. “É que o garoto vem aqui, entra na porta, fica te beijando no rosto”, enumerou.



A assistente social retrucou: “Ele não passou do limite, sabe? Então, não tem porquê eu ser grossa com uma pessoa, não tem necessidade de eu ser grossa com ele, se ele nunca me fez nada”.

Durante a última festa, Davi e Pitel acabaram se aproximando. No meio da dança, ele deu beijos e passou a mão nos cabelos da sister algumas vezes. Vendo o que estava acontecendo, Matteus chegou a afastar o brother da moça e pediu para ele deixá-la quieta.

Ao ser repreendido pelo amigo, o motorista por aplicativo perguntou a Pitel se ele a estava incomodando. A assistente social negou.

