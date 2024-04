A- A+

Giovanna Pitel é a 16ª eliminada do BBB 24, nesta terça (2), com 82% dos votos A alagoana deixa o reality logo após Fernanda, sua maior aliada no jogo. Alane e Beatriz se salvaram de mais um Paredão

A menos de 15 dias do fim do BBB 24, Pitel foi a eliminada do 16º Paredão desta edição. A sister teve 82% dos votos do público para deixar o reality nesta terça (02), seguida por Alane, com 12,38%, e Beatriz, que teve 5,62%.

A alagoana deixa o programa logo em seguida à sua maior aliada no jogo, Fernanda, que foi a eliminada do BBB no último domingo (31).

Giovanna Pitel, 24 anos, é assistente social e mora em Maceió (AL), onde nasceu. Inicialmente apontada como uma personagem cativante, a sister não conseguiu desenvolver uma história marcante no reality, a não ser a amizade com a niteroiense Fernanda Bande e por ser o alvo das investidas de Lucas Henrique, o Buda.

